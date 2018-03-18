На выездном совещании Секретаря Совбеза России и полпреда Президента РФ в ПФО обсудили противодействие незаконному обороту наркосредств.

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В совещании принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев.

15 мая 2018 года в Саратове Николай Патрушев и Михаил Бабич провели совместное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ и полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

В рамках мероприятия совместно с главами регионов ПФО обсуждались вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодёжи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории регионов округа.

Выступая на совещании, полномочный представитель Президента РФ в ПФО подчеркнул, что актуальность обсуждаемых вопросов очевидна.

«В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи, пресечения фактов вовлечения подростков в криминальные субкультуры, а также в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в регионах ПФО проделана большая работа. В округе сформирована и продолжает совершенствоваться региональная нормативная правовая база, выработан механизм предупреждения и пресечения экстремистских и террористических проявлений, осуществляется развитие и координация общественных организаций в области профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних», – подчеркнул Михаил Бабич.

Одной из серьезных проблем полпред Президента РФ в ПФО назвал создание сообществ в интернете, пропагандирующих среди молодёжи насилие, убийства и суицидальные проявления.

«Приходиться констатировать тот факт, что на фоне усилий органов власти, направленных на создание патриотично ориентированной социально активной молодёжи, значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, Интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм», – добавил полномочный представитель.

В свою очередь Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.

Так, в рамках реализации Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года в округе реализуются более 40 региональных программ, проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия с привлечением порядка 120 общественных организаций ПФО, создаются центры по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке.

В продолжение совещания, полпред Михаил Бабич отметил необходимость выработки дополнительных мер по совершенствованию молодёжной политики и профилактического воздействия на подростков, начиная с самого раннего возраста.

Переходя к рассмотрению второго вопроса, Михаил Бабич акцентировал внимание на проблемах в антинаркотической деятельности. По словам полпреда, в регионах округа реализуется комплекс мер, направленных на оздоровление наркоситуации. Этой проблеме уделяется особое внимание со стороны органов госвласти, правоохранительных и контролирующих ведомств.

Принятые меры позволили в округе снизить число лиц, потребляющих наркотические средства (на 7,5%), в том числе среди несовершеннолетних.

Вместе с тем, полномочный представитель Президента России Михаил Бабич обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.

«Правоприменительная практика в указанной сфере свидетельствует о наличии проблем, снижающих эффективность реализуемых полномочий, обусловленных несовершенством федерального законодательства в части неурегулированности рынка криптовалют в России, отсутствия алгоритма возложения обязанности по принудительному лечению от наркомании несовершеннолетних. Сегодня нет единого подхода к организации реабилитационного процесса наркопотребителей, что не позволяет в полной мере обеспечить системную работу и координацию деятельности региональных органов власти», – сказал полномочный представитель.

По итогам заседания наиболее конструктивные предложения будут внесены в проект решения и доложены Президенту Российской Федерации.