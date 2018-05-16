Заместителем главы администрации г. Кирова по инвестициям назначен Антон Карпинский.

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Известно, что Антон Викторович Карпинский родился в Петропавловске-Камчатском.

Окончил Московский военный институт и Университет Российской Академии образования.

Занимал руководящие должности в коммерческих и государственных предприятиях Москвы, Московской и Нижегородской областей.

С 2006 по 2008 годы работал в управлении муниципальных закупок г. Сочи.

С 2009 по 2011 годы возглавлял МУ «Земельная инспекция города Сочи».

С 2011 года возглавил управление муниципального земельного контроля администрации г. Сочи.

К работе в должности заместителя главы администрации города Кирова Антон Карпинский приступил с 16 мая 2018 года.