Михаил Бабич осмотрел единственное в России место дислокации стратегических бомбардировщиков.

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16 мая в рамках рабочей поездки в Саратовскую область Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич посетили военный объект - авиабазу Дальней авиации в Энгельсе.

Среди авиатехники, базирующейся на аэродроме, - ракетоносцы, бомбардировщики и истребители. Сегодня аэродром - единственное в Российской Федерации место дислокации стратегических бомбардировщиков Ту-160 («Белый лебедь») и ракетоносцев Ту-95МС («Медведь») - носителей крылатых ракет Х-55.

Экипажи соединения на самолетах Ту-160 и Ту-95МС принимали участие в военной операции России в Сирии, являются постоянными участниками воздушных парадов в честь Дня Победы.

Авиабаза относится к числу самых крупных из всех функционирующих и находится в постоянной боевой готовности. При ней работает уникальный музей Дальней авиации, который ежегодно посещают более пяти тысяч человек.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич посетили физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный». На базе ФОКа ежегодно проводятся более пятидесяти соревнований всероссийского и уровня по боксу, самбо, танцевальному спорту, каратэ, баскетболу и волейболу.

Гости осмотрели территорию, прилегающую к ФОКу «Звёздный», где построена многофункциональная спортплощадка с зонами боевых видов спорта, воркаута, силовых упражнений, а также для занятий людей с ограниченными физическими возможностями.