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Новости / Политика

В Кировской области прошли антитеррористические учения.

Сегодня, 18:00 | Просмотров: 60 | Версия для печати
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Оперативный штаб под руководством начальника УФСБ по Кировской области генерал-майора С. Мочалова провел плановое антитеррористическое тактико-специальное учение на объекте железнодорожного транспорта.
 
В учении приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ МЧС, ЛО МВД на  транспорте, ЦССИ ФСО, УФСИН, Росгвардии, органов исполнительной власти Кировской области и Кировского региона Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
 
По легенде учений, в поезде "Санкт-Петербург - Челябинск" во время следования от ст. Лянгасово к ст. Киров группа террористов совершила нападение на сотрудников транспортной полиции. Были захвачены в заложники проводник и пассажиры одного из вагонов поезда.
 
Террористы выдвинули требования к органам власти, в случае невыполнения которых они угрожали привести в действие самодельную бомбу в вагоне.
 
Начальником УФСБ России по Кировской области по согласованию с Председателем НАК, Директором ФСБ России было принято (в рамках учения) решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима в границах муниципального образования «Город Киров», ограниченного улицами Некрасова, Октябрьский проспект, Мельничная, Деповская, Челюскинцев, Сурикова.
 
Руководителем учебной контртеррористической операции генерал-майором С. Мочаловым было принято решение о проведении комплекса мероприятий, в том числе боевых, в результате которых заложники освобождены, террористы нейтрализованы, бомба обезврежена. Среди участников КТО жертв и пострадавших нет. Для организации мероприятий по ликвидации последствий теракта задействовался пожарный поезд.
 
Оперативным штабом в Кировской области действия служб и подразделений, задействованных при проведении антитеррористического учения, оценены положительно. Все задачи, поставленные в ходе учений, выполнены в полном объеме.
 
по информации пресс-службы УФСБ по Кировской области


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