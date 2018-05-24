Губернатор Игорь Васильев заключил соглашение с главой Севастополя.

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В рамках ПМЭФ-2018 Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал соглашение о сотрудничестве с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Стороны договорились о взаимодействии по 18-ти направлениям в промышленной, торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях.

Игорь Васильев подчеркнул заинтересованность Кировской области в налаживании тесных контактов и реализации совместных проектов с Севастополем.

– Сегодня подписан еще один важный документ. Вместе с Дмитрием Владимировичем мы рассчитываем на создание новых и расширение действующих связей между промышленными предприятиями наших субъектов. Это будет способствовать повышению их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. Также мы намерены налаживать торгово-экономические связи, кировская продукция поступит на новый рынок, – рассказал Игорь Васильев. – Вообще формат сотрудничества, который мы сегодня определили, обширен и включает в себя и обмен кадрами, и сохранение культурных объектов, и реализацию научно-образовательных программ.



Что касается поддержки культуры, туризма и спорта, субъекты намерены участвовать в совместных проектах и программах, чтобы сформировать единое культурно-информационное пространство, обмениваться художественными, музейными выставками, театрально-концертными гастролями, а также делегациями.