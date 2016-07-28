Сегодня губернатор Кировской области Игорь Васильев празднует день рождения.

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Игорь Васильев родился 31 мая 1961 года в г. Ленинграде.

В 1983 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, в 2003 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В 1983-1992 годах служил в Вооружённых Силах.

В 1992-2003 годах работал в коммерческих структурах.

С 2003 по 2004 год руководил управлением по инвестиционной деятельности Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».



В 2004-2010 годах представлял в Совете Федерации Республику Коми. Являлся членом комитетов Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, по делам севера и малочисленных народов, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счётной палатой Российской Федерации.



С 2010 по 2013 год – аудитор Счетной палаты РФ.



C 2013 года возглавлял Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).



28 июля 2016 года назначен врио Губернатора Кировской области. 19 сентября 2017 года вступил в должность Губернатора Кировской области.