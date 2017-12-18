Владислав Кадыров назначен заместителем председателя правительства Кировской области.

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Кандидатуру В. Кадырова 31 мая поддержали депутаты областного Законодательного собрания на пленарном заседании.

1 июня губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение о назначении Кадырова на должность зампреда областного правительства.

Новый заместитель председателя правительства региона будет курировать работу министерства строительства, министерства энергетики и ЖКХ и министерства информационных технологий и связи.

В числе основных вопросов - развитие строительного комплекса, жилье для переселенцев, архитектура Кировской области, ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, газификация, уничтожение химоружия, трудовые отношения, связь, телекоммуникации, информатизация, создание электронного правительства, проведение административной реформы.

Досье:

Владислав Кадыров родился в 1983 году в Казани, окончил Институт социальных и гуманитарных знаний.

В 2003 году работал в ЗАО «Научно-экспериментальное предприятие «НЭП».

В 2006–2007 - инженер ЗАО «Казаньвторцветмет», в 2007–2009 годы – начальник отдела, заместитель генерального директора по заготовке ООО «Металл-А».

В 2010–2011 годы работал заместителем гендиректора ООО «ТрансАвто», с 2011–2014 годы – финансовым директором ООО «СоюзВтормет».

С 2014 по 2016 – занимал должности регионального директора в компаниях ООО «Уайт Логистик», ООО «АРТ АВТО».

С апреля 2016-го по июнь 2017 года работал коммерческим директором ООО «ИТЕКО Евразия».

С 2015 по 2017 годы Владислав Кадыров был депутатом Казанской городской Думы.

С 18 декабря прошлого года по 1 июня 2018-го – министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.