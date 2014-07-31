Многодетную семью из Лузы наградили медалью ордена «Родительская слава».

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6 июня 2018 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вручил награды 13 жителям из разных регионов округа за значительный вклад в развитие страны.

Медалью ордена «Родительская слава» была награждена многодетная семья из г. Лузы Кировской области. Наталья и Александр Семушины в браке уже 24 года. Наталья - сотрудник налоговой инспекции, Александр - слесарь.

Супруги воспитывают 4 детей. Старшая дочь Ксения успешно окончила «ВятГУ», дочь Лидия учится в медицинском университете. Двойняшки Тимофей и Матвей учатся в младших классах и принимают активное участие в жизни школы.

Наталья и Александр Семушины награждены почетными грамотами и благодарственными письмами школы за творческий подход в воспитании детей и активную жизненную позицию.

Семья Семушиных ведет активную общественную жизнь, принимает участие в конкурсах рукоделия, городских мероприятиях.

Все члены семьи отличаются трудолюбием, ответственностью, отзывчивостью. Так Лидия Семушина входит в число волонтеров проекта «Ключик к сердцу», помогает организовать досуг тяжело больных детей в лечебных организациях Кирова.