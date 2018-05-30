18 июня в Кирове обсудят вопрос об установке памятника царской семье.

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С предложением установить памятник царской семье в районе веерной лестницы на набережной Грина выступила Вятская Епархия.

Обсуждение вопроса было вынесено на заседание Кировской городской Думы. Но глава администрации Кирова Илья Шульгин снял тему с повестки и предложил провести общественные слушания, чтобы свое мнение могли высказать все жители города.

Публичные слушания по вопросу установки памятника царской семье пройдут 18 июня с 16 часов в кабинете 299 администрации города (ул. Воровского, 39).

С 13 по 17 июня на сайте администрации Кирова в разделе "Публичные слушания" можно будет ознакомиться с предполагаемым перечнем мест для установки памятника.