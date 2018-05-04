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Новости / Политика

Правительство региона продолжает работать с обращениями жителей Кировской области в соцсетях.

Сегодня, 19:44 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Каждое сообщение, попадающее в специальную систему мониторинга, проверяют и отрабатывает сотрудники профильных министерств и муниципалитетов.
 
Так, например, жительница Верхошижемья написала в паблике района, что за содержанием детской площадки в центре поселка по улице Кирова, 18, никто не следит. На территории разбросан мусор, качели сломаны, баскетбольное кольцо оторвано.
 
Информация была передана для отработки в администрацию поселения. Спустя неделю ситуацию исправили: колодец с нечистотами очистили, убрали с площадки мусор. В преддверии юбилея поселка траву на площадке и по периметру выкосят, поменяют забор, а инвентарь приведут в порядок.
 
Часто в соцсетях жители области жалуются на стихийные свалки. В Котельниче, например мусор начали складировать в овраге у старой церкви по улице Володарского.
 
Сотрудники городской администрации проверили сообщение и обратились к специализированной компании с просьбой привести территорию в порядок, свалку ликвидируют до конца июня.
 
Еще одно сообщение из Котельнича касалось здания бывшего Дома малютки. Из-за недосмотра собственника оно пострадало от рук хулиганов: подростки сломали забор и выбили стекла на веранде.
 
Региональное министерство имущественных отношений и инвестполитики выяснило, что объект находится в оперативном управлении областной клинической психиатрической больницы им. академика Бехтерева. Сотрудники ведомства после проверки выдали больнице предписание починить забор и впредь следить за состоянием здания.
 
Работа с вопросами и жалобами кировчан в социальных сетях ведется по поручению губернатора Игоря Васильева. По его словам, у людей должна быть возможность получать ответы быстро и в удобной форме.
 
Жители области могут также оставлять сообщения адресно: на страничках министерств.


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