В Кирове начнет работу дискуссионный клуб «Так-то Да!»
По предложению Общественной палаты РФ в рамках федерального проекта «#ЧТОНЕТАК» в Кировской области при региональной Общественной палате откроется дискуссионный клуб «Так-то Да!».
Основная цель клуба – обсуждение представителями органов власти и общественности актуальных вопросов и проблем региона.
28 июня состоится первый круглый стол по теме «Что мы будем делать с мусором?».
К участию будут приглашены руководство региона, представители органов местного самоуправления, федеральной и региональной общественных палат, некоммерческие организации и активисты г. Кирова и области.
фото yandex.ru
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