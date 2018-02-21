В Кирове начнет работу дискуссионный клуб «Так-то Да!»

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По предложению Общественной палаты РФ в рамках федерального проекта «#ЧТОНЕТАК» в Кировской области при региональной Общественной палате откроется дискуссионный клуб «Так-то Да!».

Основная цель клуба – обсуждение представителями органов власти и общественности актуальных вопросов и проблем региона.

28 июня состоится первый круглый стол по теме «Что мы будем делать с мусором?».

К участию будут приглашены руководство региона, представители органов местного самоуправления, федеральной и региональной общественных палат, некоммерческие организации и активисты г. Кирова и области.

фото yandex.ru