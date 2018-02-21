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Новости / Политика

В Кирове начнет работу дискуссионный клуб «Так-то Да!»

Вчера, 13:13 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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По предложению Общественной палаты РФ в рамках федерального проекта «#ЧТОНЕТАК» в Кировской области при региональной Общественной палате откроется дискуссионный клуб «Так-то Да!».
 
Основная цель клуба – обсуждение представителями органов власти и общественности актуальных вопросов и проблем региона.
 
28 июня состоится первый круглый стол по теме «Что мы будем делать с мусором?».
 
К участию будут приглашены руководство региона, представители органов местного самоуправления, федеральной и региональной общественных палат, некоммерческие организации и активисты г. Кирова и области.
 
фото yandex.ru


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