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Новости / Политика

Более 5 тысяч кировчан приняли участие в торжествах в честь Дня России и Дня города.

Вчера, 15:08 | Просмотров: 204 | Версия для печати
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На Театральной площади горожан и гостей столицы региона поздравили губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель ОЗС Владимир Быков, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, глава города Елена Ковалева и глава администрации Кирова Илья Шульгин.
 
"В этот день мы все вместе вспоминаем и светлые, и трагические события уже более чем тысячелетней истории. Отрадно, что Киров без малого 650 лет играет важную роль в истории Российского государства. Город по-прежнему молод, он развивается, строятся дороги, работают высшие и средние учебные заведения, которые готовят высоких профессионалов для вновь открывающихся предприятий. Все это вселяет в нас надежду на то, что и впредь Киров будет вносить свою славную лепту в общее дело," – отметил Игорь Васильев.
 
Более 5 тысяч кировчан приняли участие в торжествах в честь Дня России и Дня города.По традиции глава региона вручил паспорта юным кировчанам – отличникам учебы, – которым недавно исполнилось 14 лет.
 
 
 
На сцене также чествовали семейные пары, прожившие в браке полвека, и поздравляли молодоженов.
 
Решением Кировской городской Думы почетным знаком за Заслуги перед городом награждена Галина Овсюкова - председатель Гильдии ремесел Кировской области за значительный вклад в сохранение традиций народных промыслов.
 
Елена Ковалева и Илья Шульгин наградили 20 заслуженных профессионалов в сфере образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики.
 
Более 5 тысяч кировчан приняли участие в торжествах в честь Дня России и Дня города.Также были вручены сертификаты на улучшение жилищных условий пяти многодетным семьям. Программа реализуется в Кирове с 2007 года. За этот период социальные выплаты получили 360 молодых семей.
 
Напомним, в течение всего дня торжественные мероприятия пройдут во всех районах Кирова. Главной площадкой празднований станет Театральная площадь, где в 19.00 состоится концерт группы «Звери», а кульминацией праздника станет фейерверк в Заречной  части города.


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