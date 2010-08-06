В октябре в России пройдет пробная электронная перепись населения.

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С 1 по 31 октября 2018 года в России пройдет пробная перепись населения с использованием новых способов сбора сведений о населении.

Главное новшество - граждане смогут сами заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru. Перепись пройдет в два этапа.

Первый этап (всероссийский) - продлится с 1 по 10 октября. Любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет заполнить электронный переписной лист.

Пройти интернет-перепись можно будет со своего планшета, с домашнего компьютера или в Многофункциональном центре (МФЦ).

Второй этап (локальный) пройдет с 16 по 31 октября.

В нем примут участие жители только 9 субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской области (г. Великий Новгород), республики Кабардино-Балкария и Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Иркутской и Сахалинской областей. В Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде переписчик придет к гражданам с планшетом или смартфоном, в остальных субъектах России - с бумажными переписными листами. Гражданам, не принявшим участие в интернет-переписи и не желающим принять переписчика в своем жилом помещении, будет предоставлена возможность переписаться на стационарных участках.

Кировская область в число регионов пробной переписи не вошла, но любой житель области может поучаствовать в общенациональном эксперименте (интернет-переписи), заполнив электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru.