Кировчане приняли участие в торжественном закрытии первой смены лагеря «Гвардеец».

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29 июня 2018 года в Нижегородской области и Пензе завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец».

Команда Кировской области выступала в Нижегородской области. Спортивную и военную подготовку прошли в общей сложности 360 молодых людей. Большинство из них - подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые воспитываются в многодетных семьях, а также дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, воспитанники кадетских корпусов и активисты движения «Юнармия».

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича с завершением первой смены в Нижегородской области ребят поздравил Владимир Колчин.

На протяжении 18 дней кировчане осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. Юноши, которые прошли образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», вступили в ряды движения «Юнармия» и приняли первую в своей жизни присягу на верность Родине.

Кульминацией стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам первой смены лагеря «Гвардеец - 1» (г. Кстово) третье место заняла сборная Республики Марий Эл, второе место - у ребят из Удмуртии, лучшими стали гвардейцы Пермского края.

Кировская область не вошла в тройку лучших, но показала хорошие результаты в огневой, строевой и спортивной подготовке.

Напомним, что Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» - уникальный проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны РФ и ДОСААФ России.