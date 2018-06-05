В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

Поделиться новостью:

29 июня двое жителей Колумбии возвращались из России домой с футбольного матча транзитом с пересадками в Кирове, Санкт-Петербурге и Риме.

Авиабилеты молодые люди купили полгода назад, но авиакомпания, на самолете которой они должны были лететь, к этому времени прекратила полеты. В итоге колумбийцы оказались без билетов в аэропорту «Победилово».

Руководство аэропорта обратилось за помощью в Центр развития туризма Кировской области.

Выяснилось, что колумбийцы оформили паспорт болельщика, по которому можно было передвигаться в городам-участницам чемпионата бесплатно. Но в Кирове этот паспорт не действовал.

Потребовалась помощь нескольких ведомств, чтобы помочь колумбийцам добраться до дома.

Руководство кировского отделения ГЖД помогло отправить болельщиков в Москву на фирменном поезде «Вятка». В столице их встретили местные волонтеры, помогли добраться до аэропорта Шереметьево и посадили в самолет.

А пока в Кирове решали проблемы болельщиков-"потеряшек", для них провели экскурсию в парке у цирка и подарили буклеты о нашем регионе.

По словам специалистов Центра, больше всего колмубийцам понравились наши утки на пруду у диорамы.