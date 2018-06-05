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Новости / Политика

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

Вчера, 14:01 | Просмотров: 656 | Версия для печати
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29 июня двое жителей Колумбии возвращались из России домой с футбольного матча транзитом с пересадками в Кирове, Санкт-Петербурге и Риме.
 
Авиабилеты молодые люди купили полгода назад, но авиакомпания, на самолете которой они должны были лететь, к этому времени прекратила полеты. В итоге колумбийцы оказались без билетов в аэропорту «Победилово».
 
Руководство аэропорта обратилось за помощью в Центр развития туризма Кировской области.
 
Выяснилось, что колумбийцы оформили паспорт болельщика, по которому можно было передвигаться в городам-участницам чемпионата бесплатно. Но в Кирове этот паспорт не действовал.
 
Потребовалась помощь нескольких ведомств, чтобы помочь колумбийцам добраться до дома.
 
Руководство кировского отделения ГЖД помогло отправить болельщиков в Москву на фирменном поезде «Вятка». В столице их встретили местные волонтеры, помогли добраться до аэропорта Шереметьево и посадили в самолет.
 
А пока в Кирове решали проблемы болельщиков-"потеряшек", для них провели экскурсию в парке у цирка и подарили буклеты о нашем регионе.
 
По словам специалистов Центра, больше всего колмубийцам понравились наши утки на пруду у диорамы.


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