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Новости / Политика

Игорь Васильев принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

Сегодня, 10:54 | Просмотров: 74 | Версия для печати
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Заседание состоялось в Доме правительства РФ в Москве под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко.
 
Обсуждался вопрос о распределение дотаций регионам и их участие в национальных проектах.
 
Виталий Мутко напомнил участникам заседания, что согласно новым указам президента РФ до 1 октября должны быть сформированы 12 национальных проектов. Они направлены на развитие образования, здравоохранения, цифровой экономики, экологии и других важных сфер. Основная работа будет сосредоточена в регионах.
 
- Мы договорились, что сохраним государственные программы, по каждой из них будет несколько федеральных проектов и, может быть, несколько исполнителей. И его будут спускать на региональный проект по этому направлению, - сообщил Виталий Мутко.
 
В правительстве Кировской области уже состоялись несколько совещаний по вопросу реализации новых «майских указов» президента. В регионе создана рабочая группа для выполнения целевых показателей указа.
 
- Национальные проекты и программы, запланированные «майскими указами», пока что сформированы не полностью, и к их обсуждению мы будем неоднократно возвращаться в рамках пленарных заседаний ОЗС. Сейчас правительство области работает над Стратегией социально-экономического развития региона, и формирование бюджетной политики будет напрямую зависеть от мероприятий, перечисленных в указе президента,- пояснил Игорь Васильев.
 
В результате реализации нацпроектов до 2024 года в регионах должна увеличиться продолжительность жизни до 78 лет, снизиться процент смертности и вырасти процент рождаемости.
 
Также «майские указы» предусматривают рост цифровой экономики, развитие культурной сферы, экологии, жилищного и дорожного строительства, увеличение производительности труда и масштабную работу по снижению уровня бедности.
 
К 2024 году экономика России должна стать одной из пяти крупнейших в мире.


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