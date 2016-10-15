Владимир Климов в режиме видеоконференции принял участие в приеме граждан под руководством Александра Дементьева.
18 июля помощник полпреда Александр Дементьев рассмотрел обращение жителей г. Нолинска.
Инициативная группа обратилась в региональную приемную президента по вопросу строительства новой школы.
По словам заявителей, в городе есть только одна школа на 450 мест, а количество учащихся на сегодня - более тысячи человек. Кроме того, в школе нет спортивного зала, библиотеки, игровых комнат и учительской.
Министр образования Кировской области Ольга Рысева сообщила помощнику полпреда, что средства из федерального бюджета поступили не в полном объеме, поэтому строительство нового здания школы возможно только за счет дополнительного финансирования.
Помощник полпреда поручил органам исполнительной власти региона решить вопрос о строительстве школы с использованием механизма государственно-частного партнерства или средств инвестора, а главному федеральному инспектору - обеспечить контроль за ситуацией и доложить о проделанной работе.
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