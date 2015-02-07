Владимир Путин: "Мне не нравится никакой вариант повышения возраста выхода на пенсию".

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами ЧМ по футболу в Калининграде прокомментировал вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

В.В. Путин:



- Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. И, вы знаете, этот вопрос ведь не вчера возник. Он обсуждается так или иначе, с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста.

И, уверяю вас, в Правительстве мало таких людей, которым это нравится. Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Человек планировал выйти на пенсию: или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы – а если это не состоится, то тогда, конечно, люди ничего хорошего не видят. И, действительно, так и есть.

Но о чём говорят эксперты? Мы ведь должны основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики, перспективах её развития, социальной сферы. О чём они говорят? Смотрите. Молодым людям это, может быть, не очень интересно, тем не менее это затрагивает почти всех.

Решения по пенсионному возрасту (55 лет для женщин, 60 – для мужчин) были приняты в 1956 году. Я попросил, и в Правительстве подняли протокол совещания того времени, когда принималось это решение. Там написано, можно почитать. Когда наши коллеги прошлых лет принимали это решение, они говорили о том, что по мере развития демографических показателей, по мере повышения продолжительности жизни будет повышаться и возраст выхода на пенсию. Напомню, что тогда средняя продолжительность жизни была 67 лет. Но ничего так и не было сделано.

В 1995 году был предпринят очередной «подход к этому весу», если говорить спортивным языком, раз уж мы на спортивной площадке. Было принято постановление Правительства Российской Федерации в 1995 году – по-моему, 790-е. Можно его поднять, почитать. Что там написано: написано, что возраст повышать нужно, но нужно будет сделать это во втором десятилетии XXI века.

Вот сейчас 2018 год. И мы, «благодарные потомки», теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счёту, можно вообще ничего не делать в течение пяти, шести, семи и даже, может быть, десяти лет. В принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит и что будет происходить на ближайшую, среднесрочную, отдалённую перспективу?

Смотрите. Я говорил о среднем возрасте, о средней продолжительности жизни в 1956 году – 67 лет. Сейчас у нас 73,5 в среднем продолжительность жизни. В следующем году будет 74,3. Прогноз – а он, скорее всего, достаточно точный – говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин (это 2028 год, как предлагает Правительство) средняя продолжительность жизни мужчин будет свыше 75 лет. Средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода для женщин (это 2034 год) будет свыше 85 лет.

Что это означает на практике? Не будем углубляться в 1950-е годы, но в 1970 году, по-моему, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан (пусть вас не смущают десятые доли в отношении людей, это статистические данные). Сегодня уже на одного пенсионера – два работающих. То есть количество сократилось почти в два раза. По-другому можно сказать, что на пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих: их количество будет сокращаться. Наступит момент, и довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться, и тогда либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы.

Поэтому, конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства.

Кстати говоря, даже к 2030 году (это прогнозные данные, но хорошо достаточно просчитанные) время жизни после выхода на пенсию для мужчин будет свыше 15 лет, для женщин – свыше 24.

Вы знаете, грустно говорить о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами.

Поэтому окончательного решения пока нет. Прошёл закон в первом чтении, в нём не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счёт, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться (она уже сейчас разворачивается). Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан.

Почему (я ещё вернусь к интересам граждан) – потому что если совсем ничего не делать и если дело дойдёт до каких-то тяжёлых последствий для пенсионной системы либо для бюджета, из которых мы сейчас финансируем, то, во-первых, нам придётся всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они всё время будут пополнять число так называемых бедных людей. А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы число бедных у нас сокращалось. И потом вообще всё может лопнуть, как я сказал. И это может коснуться тех, кого сегодня может коснуться повышение пенсионного возраста. То есть, всё равно, тогда просто сегодняшняя власть людей просто надует – и всё. Скажут: «А, всё хорошо, потерпим ещё лет пять-семь-десять». А этим не закончится, нужно будет всё равно принимать какие-то решения кардинальные. Но какие?

Давайте, ещё раз говорю, посмотрим, как будет дискуссия разворачиваться, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов, я сейчас не хочу в них вдаваться, сейчас не то место, но будем относиться к этому самым серьёзным образом. Прежде всего для того, чтобы обеспечить интересы наших граждан и сегодня, и на длительную перспективу – так, чтобы у нас была стабильная, надёжная ситуация и в экономике, в социалке, в том числе и в пенсионной системе.