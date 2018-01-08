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Новости / Политика

В Кировской области создадут ситуационный центр губернатора.

Вчера, 17:02 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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Главная задача Центра - обеспечение информационной поддержки анализа проблемных ситуаций.
 
Этот вопрос обсуждался на первом заседании рабочей группы по вопросу создания ситуационного центра под руководством первого заместителя председателя областного правительства Александра Чурина.
 
В ее состав вошли представители областных министерств информационных технологий и связи, экономического развития и поддержки предпринимательства, администрации правительства Кировской области, Центра специальной связи и информации ФСО России в Кировской области.
 
Работа по созданию ситуационного центра была организована в соответствии с указом президента РФ «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия».
 
Ситуационный центр будет представлять собой комплекс специально оборудованных помещений, программно-технических средств обработки и отображения информации, средств связи и передачи данных.
 
Планируется, что ситуационный центр губернатора Кировской области появится до конца 2019 года. Он станет универсальным инструментом для управления процессами, направленным на постоянное повышение уровня и качества жизни населения региона и устойчивое развитие экономики и промышленности.


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