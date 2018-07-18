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Новости / Политика

В правительстве области обсудили итоги первого этапа подготовки региональных нацпроектов.

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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В правительстве Кировской области состоялось первое расширенное заседание рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти региона в рамках реализации нового «майского указа» президента РФ.
 
Основная задача рабочей группы - перейти на единую концепцию взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и параллельно формировать бюджет Кировской области на следующий год.
 
По каждому нацпроекту, как на федеральном, так и на региональном уровне есть куратор и руководитель. На сегодняшний день подписано распоряжение губернатора Кировской области, где по каждому из 12-ти направлений определены ответственные лица.
 
В течение первого этапа проходила подготовка проектов паспортов национальных программ, в том числе предварительных объемов финансирования с разбивкой по годам реализации.
 
Второй этап стартовал 16 августа и продлится до 7 сентября. В течение этого времени в регионах должны подготовить предложения по региональным составляющим нацпроектов и направить их в федеральные органы исполнительной власти для включения в проекты паспортов национальных и федеральных программ.
 
Каждый нацпроект включает в себя несколько федеральных проектов. Например, нацпроект «Демография» состоит из федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и других.


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