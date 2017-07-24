22 августа прокуратура проведёт «горячую линию» по вопросам охраны и оплаты труда.

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22 августа 2018 года с 10 до 18 часов прокуратура Кировской области организует прием сообщений на телефон «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства об охране и оплате труда, при сокращении численности штата работников.

Будут приниматься сообщения о нарушениях законодательства, связанного с охраной и оплатой труда, сокращением численности штата работников.

Также кировчан просят сообщить об известных им случаях выплаты заработной платы «в конвертах».

В ходе "горячей линии" можно будет получить ответы на интересующие вопросы правового характера.

При поступлении сведений о нарушениях закона сотрудники прокуратуры организуют проверки, с целью восстановления нарушенных прав и привлечения к ответственности виновных лиц приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщения можно оставить, позвонив по телефону – 8 (8332) 64-66-45, а также на официальном сайте прокуратуры Кировской области.