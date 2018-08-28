В региональном Заксобрании определились с планами на полугодие

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Депутаты собрались на совещание по вопросам работы законодательного собрания Кировской области во втором полугодии 2018 года.





На совещании обсуждались законодательные и контрольные вопросы, которые будут вынесены на ближайшее и последующие пленарные заседания, а также планы, которые необходимо реализовать до конца года. В первую очередь будет рассмотрен проект закона об областном бюджете на 2019 и плановый период 20 и 21 годов.





Напомним, что не позднее 10 октября глава региона внесет на рассмотрение законодательного собрания проект закона о бюджете. До внесения законопроекта проводятся публичные слушания. До 30 ноября законопроект рассматривается законодательным собранием в двух чтениях.





ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Мы уже несколько лет принимаем бездефицитный бюджет. Я думаю, что и на предстоящий 19 мы также будем принимать бездефицитный бюджет».





Бюджет должен быть сформирован таким образом, чтобы была возможность попасть в федеральные программы. Это строительство школ, детских садов, комфортная городская среда, безопасные и качественные дороги и ряд других проектов.





ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Я считаю, что мы должны бюджет принять таким образом, чтобы соответствующее софинансирование, по условиям программ, были приняты. И взаимоотношение с Минфином РФ мы ставим во главу угла. Если мы будем выполнять те положения, у нас есть возможность продлить нашу плату долгов с семи до 12 лет. Это очень важно, чтобы мы с вами могли развиваться».





Также на совещании были обсуждены вопросы, которые заслуживают особого внимания за их прохождением со стороны депутатского корпуса. На сентябрьской сессии будет рассмотрен проект закона, который будет определять порядок управления малоэтажными жилыми комплексами.





РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Коллеги из Госдумы предлагают очень серьезные изменения в жилищный кодекс, которые все эти проблемы решают. Мы провели работу с нашим минстроем и нашли поддержку».





Законотворцы рассмотрят вопрос о готовности муниципалитетов, органов власти, регионального оператора к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, социализация детей сирот и оказание полиативной медицинской помощи, а также вопрос лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.





ГАЛИНА БУРКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Планируется заслушать министерство зравоохранения, что в этой части сделано, какие есть проблемы и как разрешить те вопросы которыми обращаются граждане в общественные приемные».





Также будут обсуждаться вопросы изменения пенсионного законодательства. На сегодня законотворцы работают с поправками, которые пришли от парламентских партий, от общественной палаты, от профсоюзов. Все эти предложения изучаются, и в ходе заседаний будут приниматься поправки, которые перенаправят в Госдуму.





ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Есть трехсторонняя комиссия в состав которой входит правительство РФ, профсоюзы и общественное объединение работодателей. Вот в этой комиссии и нужно решать те вопросы, которые возникают в процессе обсуждения тех изменений, который мы должны внести в положение о пенсионном законодательстве».