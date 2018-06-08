По жалобам в соцсетях в Кировской области отремонтировали 77 опасных дорожных участков.

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Региональное министерство транспорта продолжает работу с обращениями, которые жители региона оставляют в соцсетях.

Сообщения попадают в специальную систему мониторинга и передаются специалистам из профильных министерств и муниципалитетов для решения проблемы.

За последние пять месяцев было рассмотрено 88 таких обращений. По итогам - 77 опасных дорожных участков в области были отремонтированы. Еще 25 сообщений находятся на стадии рассмотрения.

Чаще всего жители области жалуются на некачественное дорожное покрытие, открытые люки и недостаток дорожных знаков.

Например, житель Кирово-Чепецкого района опубликовал фотографии разрушенного дорожного покрытия моста через реку Просница. На место выехали представители администрации района и министерства транспорта. На прошлой неделе ремонт дороги был завершен, и сегодня мост находится в хорошем состоянии.

Еще один житель Кирово-Чепецкого района сообщил об аварии с участием лося на трассе возле Казанского поворота. Это уже не первый случай, когда дикое животное выбегало в этом месте на проезжую часть и попадало под машину. На месте аварии побывали представители Кирово-Чепецкого общества охотников и сотрудники ветеринарной службы. По результатам выезда министерство транспорта приняло решение установить знак «Дикие животные» на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны.

Работа с жалобами кировчан в социальных сетях ведется по поручению губернатора Игоря Васильева.