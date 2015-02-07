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Новости / Политика

Владимир Путин: возраст выхода на пенсию для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

Сегодня, 13:31 | Просмотров: 139 | Версия для печати
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29 августа Президент России Владимир Путин выступил с Обращением к гражданам России, посвященном изменениям в пенсионном законодательстве.
 
Напомним, 19 июля 2018 года законопроект о пенсионных изменениях был принят Госдумой РФ в первом чтении. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин против нынешних 60 и 55 лет соответственно.
 
"Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — сообщил глава государства в телеобращении к гражданам страны.
 
Президент России предложил целый ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
 
Владимир Путин:
 
"...Первое. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.
- Далее: мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.
 
- Второе: как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно. Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать.
- В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше.
 
- Третье: что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после пятидесяти работу действительно сложно найти.
- В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.
- Естественно, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами. Поэтому поручаю Правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.
Что здесь хотел бы добавить? Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надёжные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свою квалификацию.
- В этой связи поручаю Правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета.
А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза - с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года - и установить период такой выплаты в один год.
- И, наконец, необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
 
- Четвёртое: при проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей.
Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий.
Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.
Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25‑процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
 
- Пятое: считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа.
Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42‑х.
 
- Шестое: считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю.
Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок.
 
Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению..."
 
С полным текстом телеобращения можно ознакомиться на официальном сайте Президента РФ http://www.kremlin.ru/


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