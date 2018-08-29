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Новости / Политика

Игорь Васильев: в Кировской области сохранят социальные льготы после изменения пенсионного возраста.

Вчера, 20:44 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Губернатор Игорь Васильев прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы.
 
Напомним, 29 августа глава государства выступил с телеобращением, в котором рассказал, какие изменения будут внесены в самый обсуждаемый законопроект года.
 
Это увеличение возраста выхода на пенсию для женщин на 5, а не на 8 лет, право на досрочную пенсию для многодетных матерей, введение дополнительных гарантий, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда, сохранение льгот для граждан, занятых на опасных или тяжелых производствах, повышенные пенсии для жителей села, а также сохранение региональных льгот.
 
Федеральные льготы Владимир Путин предложил использовать при достижении 55 и 60 лет, не дожидаясь, когда человек выйдет на пенсию.
 
Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил – все льготы и меры поддержки пенсионеров сохранят и на региональном уровне. На них также смогут претендовать люди, достигшие возраста 55 и 60 лет.
 
–  Мы полностью поддерживаем позицию главы государства относительно сохранения федеральных и региональных льгот. С этим предложением Кировская область, как и другие регионы страны, выступила еще на этапе формирования законопроекта. В число льгот, которые имеют пенсионеры в нашем регионе, входят очень важные для людей позиции: это и проезд в общественном транспорте, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату взноса за капитальный ремонт, выплата на покупку и доставку твердого топлива для ветеранов труда, предоставление льготных лекарств и другие. Этот вопрос подробнее мы еще раз проработаем в сентябре на очередном заседании областного законодательного собрания, – пояснил Игорь Васильев.
 
Глава региона планирует сохранить и налоговые льготы. Это значит, что при достижении женщинами 55 лет, а мужчинами мужчины 60 лет, они уже не будут платить налог за свою квартиру, дом и земельный участок.
 
Отметим, что глава Кировской области принимал активное участие в обсуждении изменений в пенсионном законодательстве еще на этапе формирования законопроекта. По инициативе Игоря Васильева проводились круглые столы, встречи с представителями всех отраслевых профсоюзов региона и общественниками.
 
Все конструктивные предложения граждан учитывались на этапе формирования списка предложений от региона по внесению изменений в законопроект пенсионной реформы.
 
Очень важно, что мнение жителей разных регионов страны было услышано правительством РФ и главой государства и принято к сведению. Это дает нам уверенность, что наши предложения в виде поправок обязательно будут внесены в законопроект для дальнейшего его рассмотрения депутатами Государственной думы, – подытожил губернатор Игорь Васильев.


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