20 сентября депутаты Заксобрания Кировской области рассмотрят поправки в законы по сохранению пенсионных льгот.

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До конца недели правительство региона вынесет на рассмотрение в законодательное собрание ряд поправок в законы, чтобы сохранить меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне.



- В ближайшее время мы подготовим для рассмотрения в законодательном собрании поправки в наши основные законы, которые будут касаться, прежде всего, педагогов, проживающих на селе и отработавших там не менее 10 лет, ветеранов труда Российской Федерации и некоторых других категорий граждан. Как и прежде они будут получать компенсацию на услуги ЖКХ и иные социальные выплаты. Основной смысл изменений: если сейчас в региональных законах есть формулировка «по достижению пенсионного возраста», то впоследствии она будет изменена на формулировку «по достижению женщинами 55, а мужчинами 60 лет» все эти льготы будут сохранены, - сообщил Игорь Васильев.

Кроме того, правительство Кировской области подготовит изменения в законодательство по сохранению льгот на проезд в общественном транспорте, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

- Мы, в первую очередь, внесем изменения в три основных закона: об образовании, в закон о социальной поддержке ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий, а также в закон о социальном обеспечении граждан. Мы сделаем это в очень короткие сроки. Получив проекты законов от правительства области, мы их рассмотрим, и 20 сентября вынесем на заседание сессии. Принятие этих законов позволит сохранить для жителей нашей области все те льготы, которые есть на региональном уровне, - сообщил председатель ОЗС Владимир Быков.

При формировании списка предложений от региона по внесению изменений в законопроект пенсионной реформы учитывались и предложения жителей области.

Большинство льгот, которые сегодня действуют на территории Кировской области, попадают под федеральное законодательство. Их сохранение уже обеспечил глава государства. Это компенсация расходов на оплату взноса за капитальный ремонт, налог на квартиру, дом и земельный участок, льготы на проезд в общественном транспорте и другие.

Источником финансирования льгот, как и прежде, остается региональный бюджет, расходная часть которого с принятием поправок в областной закон не изменится. Законопроект об изменении пенсионного возраста и поправки в него будут рассмотрены Государственной думой во втором чтении 24 сентября.