Общественная палата Кировской области открывает "горячую линию" для избирателей.

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9 сентября 2018 года в Кировской области пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по Оричевскому одномандатному избирательному округу №10 и депутата Законодательного Собрания Кировской области по Кировскому одномандатному округу №23.

Общественная палата Кировской области открывает «горячую линию» по соблюдению избирательных прав граждан в Кировской области.

Телефон «горячей линии»: 8 (8332) 45-01-05. Сайт: hotline.so-nko.ru

Горячая линия будет работать с 00.00 9 сентября до 00.00 10 сентября.