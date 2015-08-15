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Новости / Политика

Общественная палата Кировской области открывает "горячую линию" для избирателей.

Вчера, 11:35 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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9 сентября 2018 года в Кировской области пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по Оричевскому одномандатному избирательному округу №10 и депутата Законодательного Собрания Кировской области по Кировскому одномандатному округу №23.
 
Общественная палата Кировской области открывает «горячую линию» по соблюдению избирательных прав граждан в Кировской области.
 
Телефон «горячей линии»: 8 (8332) 45-01-05. Сайт: hotline.so-nko.ru
 
Горячая линия будет работать с 00.00 9 сентября до 00.00 10 сентября.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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