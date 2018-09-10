Кировчане принимают участие в Едином дне голосования.

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9 сентября в Кировской области проходят довыборы в региональное ЗакСобрание, Кировскую городскую думу, районные и городские думы нескольких муниципальных образований.

Также проводятся местные референдумы.

Довыборы в ОЗС проходят по Оричевскому одномандатному округу № 10 и Кировскому одномандатному округу № 23.

По данным ГАС "Выборы", к 12 часам на довыборах ОЗС в целом проголосовали 6,36% избирателей: № 10 - 17,27%, в округе № 23 - 3,05%.

Явка на довыборах в Кировскую городскую думу составила 2,94%: ОИК № 12 - 3,5%, ОИК № 16 - 2,35%