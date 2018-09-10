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Новости / Политика

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

Вчера, 20:05 | Просмотров: 391 | Версия для печати
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Жители Кировской области сегодня приняли участие в довыборах в Законодательное собрание.
 
Также дополнительные выборы прошли в Кировскую городскую думу и несколько районных и городских дум в нескольких муниципальных образованиях области.
 
На довыборах в ОЗС явка избирателей на 18.00 составила 14,53%.
 
На избирательные участки ОИК № 10 пришли 24,02% граждан, включенных в списки избирателей, в ОИК № 23 явка составила 6,54%.
 
На довыборах в Кировскую городскую думу явка составила 6,75%: ОИК №12 - 7,15%, ОИК №16 - 6,31%.
 
Выборы прошли без происшествий. 


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