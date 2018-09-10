В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.
9 сентября жители Кирова и нескольких районов Кировской области приняли участие в довыборах в Законодательное Собрание и Кировскую городскую думу.
Также состоялись довыборы в несколько районных и городских дум в ряде муниципальных образований.
По предварительным данным, на довыборах в ОЗС голоса распределились следующим образом:
ОИК №10
Барсуков Николай Александрович 705
Бобров Владимир Пантелеевич 1419
Дубравин Николай Николаевич 937
Некрасов Михаил Сергеевич 2326
Чемоданов Сергей Викторович 151
ОИК №23
Коновалов Андрей Леонидович 306
Кремлёв Михаил Вячеславович 340
Платунова Татьяна Викторовна 1434
Савиных Василий Владимирович 1072
Селезнева Светлана Геннадьевна 174
На довыборах в Кировскую городскую думу предварительные итоги голосования в ГАС "Выборы" обнародованы по ОИК №16 (Первомайский).
Валенчук Павел Олегович 129
Ишутинов Виктор Валентинович 88
Кремлёв Михаил Вячеславович 90
Павлова Ольга Ивановна 66
Фоминых Андрей Юрьевич 26
По ОИК №12 (Октябрьский) данных по голосованию пока нет.
Подведение итогов Единого дня голосования продолжается.
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