В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

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9 сентября жители Кирова и нескольких районов Кировской области приняли участие в довыборах в Законодательное Собрание и Кировскую городскую думу.

Также состоялись довыборы в несколько районных и городских дум в ряде муниципальных образований.

По предварительным данным, на довыборах в ОЗС голоса распределились следующим образом:



ОИК №10

Барсуков Николай Александрович 705

Бобров Владимир Пантелеевич 1419

Дубравин Николай Николаевич 937

Некрасов Михаил Сергеевич 2326

Чемоданов Сергей Викторович 151

ОИК №23

Коновалов Андрей Леонидович 306

Кремлёв Михаил Вячеславович 340

Платунова Татьяна Викторовна 1434

Савиных Василий Владимирович 1072

Селезнева Светлана Геннадьевна 174

На довыборах в Кировскую городскую думу предварительные итоги голосования в ГАС "Выборы" обнародованы по ОИК №16 (Первомайский).

Валенчук Павел Олегович 129

Ишутинов Виктор Валентинович 88

Кремлёв Михаил Вячеславович 90

Павлова Ольга Ивановна 66

Фоминых Андрей Юрьевич 26

По ОИК №12 (Октябрьский) данных по голосованию пока нет.

Подведение итогов Единого дня голосования продолжается.