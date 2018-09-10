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Новости / Политика

На довыборах в Заксобрание Кировской области победили представители "Единой России" и "Справедливой России".

Сегодня, 04:00 | Просмотров: 138 | Версия для печати
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В Кировской области подвели итоги Единого дня голосования.

 

В регионе проходили довыборы в Заксобрание, Кировскую городскую думу, а также в районные и городские думы нескольких муниципальных образований.

 

В итоге голоса за кандидатов в депутаты по Оричевскому одномандатному избирательному округу №10 и Кировскому одномандатному округу №23 распределилилсь следующим образом:

 

ОИК №10

Некрасов Михаил   2624 ("Единая Россия")
Чемоданов Сергей  1708 (КПРФ)
Бобров Владимир   1524 ("Справедливая Россия")
Дубравин Николай  1054 (ЛДПР)
Барсуков Николай   793 (КОММУНИСТЫ РОССИИ)

 

ОИК №23

Платунова Татьяна  1434 ("Справедливая Россия")
Савиных Василий    1072 ("Единая Россия")
Кремлёв Михаил      340 (КПРФ)
Коновалов Андрей    306 (ЛДПР)
Селезнева Светлана  174 (КОММУНИСТЫ РОССИИ)

 

На дополнительных выборах депутатов по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 12 и Первомайскому одномандатному избирательному округу № 16 итоги голосования таковы:

 

ОИК №12 (Октябрьский)

Ковязин Михаил      713 ("Справедливая Россия")
Чулков Александр    670 ("Единая Россия")
Разумов Сергей       215 (КПРФ)
Писный Кирилл       134 (ЛДПР)
Садовников Сергей    56 (КОММУНИСТЫ РОССИИ)


ОИК №16 (Первомайский)

Валенчук Павел       518 ("Единая Россия")
Ишутинов Виктор     377 (самовыдвижение)
Кремлёв Михаил       273 (КПРФ)
Павлова Ольга         269 (ЛДПР)
Фоминых Андрей       86 (КОММУНИСТЫ РОССИИ)



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