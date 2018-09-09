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Жители Кировской области приняли участие в едином дне голосования

Вчера, 15:21 | Просмотров: 121 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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9 сентября жители Кировской области приняли участие в едином дне голосования. В регионе прошли дополнительные выборы в Законодательное собрание, Кировскую городскую думу, а также в думы нескольких районов области.

В ОЗС довыборы были объявлены по двум одномандатным округам: Оричевскому № 10 и кировскому № 23. В выборах приняли участие 10 кандидатов. В итоге большинство голосов получили: по одномандатному избирательному округу № 10 - Михаил Некрасов, № 23 - Татьяна Платунова. На каждом избирательном участке работали наблюдатели.

Жители Кировской области приняли участие в едином дне голосованияСЕРГЕЙ КАРПОВ, НАБЛЮДАТЕЛЬ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ № 265:
«По участку замечаний нет, открылся, как положено, в 8 часов утра, выборы проходят без замечаний».
 
 
 
Жители Кировской области приняли участие в едином дне голосованияЛЮДМИЛА МАМОНТОВА, НАБЛЮДАТЕЛЬ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ № 273:
«Участок подготовлен очень хорошо, я пришла специально рано, в 6-30, председатель и заместитель уже были на месте, члены нашей наблюдательной комиссии проверили все, кабинки подготовлены, ящики для голосования пустые, были опечатаны, все, что полагается, было сделано».

Дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва проводились по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 12 и Первомайскому одномандатному избирательному округу № 16. Здесь по итогам голосования лидируют: в 12-ом округе - Михаил Ковязин, в 16-ом - Павел Валенчук. Кроме того, 9 сентября состоялись выборы в думы нескольких районов области, также в ряде муниципальных образований и сельских поселениях прошли местные референдумы.

Жители Кировской области приняли участие в едином дне голосованияАЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Из 19-ти один в Малмыжском районе не состоялся из-за неявки избирателей, вообще явка была достаточно низкой по городу - 8,21 %, в целом по области - 19,2 %».

Добавим, что в Общественной палате Кировской области работала «горячая линия» по соблюдению избирательных прав граждан в Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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