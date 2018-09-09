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9 сентября жители Кировской области приняли участие в едином дне голосования. В регионе прошли дополнительные выборы в Законодательное собрание, Кировскую городскую думу, а также в думы нескольких районов области.В ОЗС довыборы были объявлены по двум одномандатным округам: Оричевскому № 10 и кировскому № 23. В выборах приняли участие 10 кандидатов. В итоге большинство голосов получили: по одномандатному избирательному округу № 10 - Михаил Некрасов, № 23 - Татьяна Платунова. На каждом избирательном участке работали наблюдатели.Дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва проводились по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 12 и Первомайскому одномандатному избирательному округу № 16. Здесь по итогам голосования лидируют: в 12-ом округе - Михаил Ковязин, в 16-ом - Павел Валенчук. Кроме того, 9 сентября состоялись выборы в думы нескольких районов области, также в ряде муниципальных образований и сельских поселениях прошли местные референдумы.Добавим, что в Общественной палате Кировской области работала «горячая линия» по соблюдению избирательных прав граждан в Кировской области.