Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

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В Оренбурге состоялось закрытие военно-патриотической игры «Зарница Поволжья-2018», которая является одним из общественно значимых окружных проектов Приволжского федерального округа.

На лагерную площадку «Самородово» прибыл помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин. Он обошёл территорию лагеря, ознакомился с бытом юнармейцев, побывал на самом сложном и зрелищном состязании «Зарницы» - тактической игре на местности.

Помощник полпреда посетил урок мужества «Герои живут рядом», который для юных спортсменов провели ветераны - десантники, кавалеры боевых наград полковник Воздушно-десантных войск России Павел Костюк и гвардии майор Андрей Брюнин. Состязания, собравшие 200 лучших юнармейцев из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под девизом «Друзья Российской Армии».



С приветственным словом к участникам финала от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обратился помощник полпреда Владимир Колчин.

«Здесь собрались лучшие из числа 230 тыс. ребят, которые приняли участие в отборочных мероприятиях. За прошедшие дни вам пришлось состязаться в 15 конкурсах и соревнованиях спортивного, военно-технического, интеллектуального и культурного профиля. Здесь нет проигравших, потому что каждый из вас получил неоценимый опыт участия в крупном окружном проекте ПФО, проверил свои силы, нашел новых друзей» - говорится в приветствии полномочного представителя.

По итогам соревнований первое место заняла команда Оренбургской области. Второе место - у юнармейцев Пермского края, третье - у команды Нижегородской области. Кировская область в этом году заняла 13 место.

Все команды-участницы игры «Зарницы Поволжья-2018» получили подарки от полномочного представителя Президента России в ПФО.