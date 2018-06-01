Игорь Васильев перераспределил сферы ответственности среди заместителей председателя правительства Кировской области.

Поделиться новостью:

Губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение о перераспределении обязанностей между заместителями председателя правительства.

Работу министерства лесного хозяйства будет курировать Андрей Плитко, министерства охраны окружающей среды - Владислав Кадыров.

Напомним, ранее вопросы развития ЛПК и сфера экологии находились в компетенции заместителя председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова.

- Я благодарен Максиму Николаевичу за те кардинальные изменения, которые произошли в лесопромышленном комплексе региона за последние два года работы. Совместными усилиями мы смогли сделать лесную отрасль прозрачной, привлекательной для инвесторов и прибыльной для бюджета. Тем временем, развитие промышленности в регионе, наращивание производственных мощностей, модернизация предприятий и диверсификация производств - это на сегодня одна из самых важных для нас задач и большой блок работ, который требует максимум усилий, времени и внимания со стороны Максима Николаевича. Что касается лесопромышленного комплекса, то вся работа в отрасли сосредоточена в районах, с которыми Андрей Геннадьевич на протяжении двух лет плотно работает и знаком со всеми нюансами социально-экономической жизни муниципальных образований, - отметил Игорь Васильев.

Напомним, наведение порядка в лесной сфере стало одной из первых задач, которую глава региона поставил своей команде. За это время было принято несколько областных законов, регулирующих оборот древесины, внедрена система ГИС-лес, которая позволяет инвестору получить всю информацию о доступных лесных участках и подать заявку для участия в аукционе.

В 2017 году предприятия лесопромышленного комплекса Кировской области произвели продукции на сумму 23 млрд рублей. Поступления в бюджет от налогоплательщиков ЛПК составили 1,8 млрд рублей, в этом году сумма должна увеличиться до 2 млрд рублей. С 2020 года стоит задача получать до 4 млрд рублей.

В ведении Максима Кочеткова остаются вопросы промышленной политики, химико-технологического комплекса и промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также он отвечает за взаимодействие с госкорпорациями «Ростех», «Росатом» и акционерным обществом «Роснано».

Заместитель председателя правительства Кировской области Владислав Кадыров продолжит координировать работу министерства строительства Кировской области, министерства энергетики и ЖКХ и министерства информационных технологий и связи региона.

Андрей Плитко, в числе других вопросов, курирует деятельность администрации правительства Кировской области, министерства внутренней и информационной политики, министерства культуры и управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Ранее в ведение Андрея Плитко также входило министерство юстиции, которое, согласно распоряжению, перешло в зону ответственности первого заместителя председателя правительства Александра Чурина.