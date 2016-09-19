Кировская область может лишиться своего представителя в Госдуме.

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5 декабря 2018 года члены комиссии Госдумы РФ по мандатным вопросам и депутатской этике проголосовали за разрешение снять с депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова депутатскую неприкосновенность.

Об этом сообщило ИА REGNUM. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Госдумы 6 декабря.

Напомним, 19 июня 2018 года генпрокуратура РФ направила в Госдуму материалы о лишении Белоусова неприкосновенности в связи с необходимостью проведения следственных действий по уголовному делу о взятках дорожных подрядчиков экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

Сам Юревич вины не признает и в настоящий момент находится в международном розыске.

«Комиссия исходила из понимания того, что человек не виновен до тех пор, пока по нему нет решения суда. Все мы сами должны быть заинтересованы в скорейшем разрешении всех этих вопросов со всех точек зрения. Это не проблема только Белоусова, если есть подобного рода обвинения в отношении любого нашего коллеги, мы должны кооперироваться с правоохранительными органами и вносить ясность в инкриминируемые материалы и деяния. Поэтому мы сочли возможным дать согласие Генпрокуратуре на лишение частично неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела», — заявил заявил глава комиссии Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

Напомним, Вадим Белоусов в начале 90-х возглавлял макаронную компанию «Макфа». В 2011 году представлял в Госдуме Челябинскую область, избравшись по спискам «Единой России». Сейчас в Госдуме Белоусов представляет Кировскую область.