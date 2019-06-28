В Кирове прошел очередной митинг по "марадыковскому вопросу".
На акцию, организованную представителями КПРФ, собрались более сотни человек.
Напомним, предыдущий митинг, организованный общественными активистами и посвященный теме строительства в Марадыково завода по переработке химотходов, состоялся здесь же 30 июня. На него пришли более тысячи человек.
Ораторы митинга обсудили проблемы "мусорной реформы", а также экологической ситуации в Кирове и области. В частности, выступающие высказали опасения, что комплекс по переработке химотходов на Марадыковском объекте будет использовать устаревшие технологии.
В выступлениях прозвучало предложение о создании в регионе Общественного совета по экологической безопасности и провести референдум по вопросу строительства комплекса в Марадыково.
Напомним, что на недавней прямой линии в эфире ГТРК Вятка губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил провести общественные слушания, на которых смогут высказаться все стороны.