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В Кирове прошел очередной митинг по "марадыковскому вопросу".

В Кирове прошел очередной митинг по "марадыковскому вопросу".

Сегодня, 10:51
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В Кирове прошел очередной митинг по
На акцию, организованную представителями КПРФ, собрались более сотни человек.

Напомним, предыдущий митинг, организованный общественными активистами и посвященный теме строительства в Марадыково завода по переработке химотходов, состоялся здесь же 30 июня. На него пришли более тысячи человек.

Ораторы митинга обсудили проблемы "мусорной реформы", а также экологической ситуации в Кирове и области. В частности, выступающие высказали опасения, что комплекс по переработке химотходов на Марадыковском объекте будет использовать устаревшие технологии.

В выступлениях прозвучало предложение о создании в регионе Общественного совета по экологической безопасности и провести референдум по вопросу строительства комплекса в Марадыково.

Напомним, что на недавней прямой линии в эфире ГТРК Вятка губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил провести общественные слушания, на которых смогут высказаться все стороны.

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