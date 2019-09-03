В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования.
8 сентября в регионе прошли выборы и дополнительные выборы в думы городских и сельских поселений, а также в ряде районов - местные референдумы.
Большая борьба развернулась за два депутатских мандата Кировской городской думы. В городе прошли дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным округам № 5 и № 6. Предварительные итоги голосования по данным областной избирательной комиссии следующие:
ОИК №5
13 Горбушина Анастасия Сергеевна 327
14 Ишутинов Виктор Валентинович 629
15 Лодыгин Олег Вячеславович 174
16 Мосягин Олег Владимирович 121
17 Перевощиков Алексей Николаевич 119
18 Сураева Надежда Васильевна 1160
ОИК №6
13 Бикалюк Альберт Александрович 1038
14 Долгих Антон Витальевич 383
15 Зяблецев Кирилл Сергеевич 268
16 Кожевников Николай Александрович 652
17 Морозов Николай Андреевич 588