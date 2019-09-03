В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования.

8 сентября в регионе прошли выборы и дополнительные выборы в думы городских и сельских поселений, а также в ряде районов - местные референдумы.Большая борьба развернулась за два депутатских мандата Кировской городской думы. В городе прошли дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным округам № 5 и № 6. Предварительные итоги голосования по данным областной избирательной комиссии следующие:ОИК №513 Горбушина Анастасия Сергеевна 32714 Ишутинов Виктор Валентинович 62915 Лодыгин Олег Вячеславович 17416 Мосягин Олег Владимирович 12117 Перевощиков Алексей Николаевич 119ОИК №614 Долгих Антон Витальевич 38315 Зяблецев Кирилл Сергеевич 26816 Кожевников Николай Александрович 65217 Морозов Николай Андреевич 588