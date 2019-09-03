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В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования.

В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования.

Вчера, 08:36
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В Кировской области подвели предварительные итоги единого дня голосования.
8 сентября в регионе прошли выборы и дополнительные выборы в думы городских и сельских поселений, а также в ряде районов - местные референдумы.

Большая борьба развернулась за два депутатских мандата Кировской городской думы. В городе прошли дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным округам № 5 и № 6. Предварительные итоги голосования по данным областной избирательной комиссии следующие: 

ОИК №5
    
13    Горбушина Анастасия Сергеевна      327
14    Ишутинов Виктор Валентинович       629
15    Лодыгин Олег Вячеславович           174
16    Мосягин Олег Владимирович           121
17    Перевощиков Алексей Николаевич    119
18    Сураева Надежда Васильевна     1160

 ОИК №6

13    Бикалюк Альберт Александрович  1038
14    Долгих Антон Витальевич                383
15    Зяблецев Кирилл Сергеевич             268
16    Кожевников Николай Александрович   652
17    Морозов Николай Андреевич             588

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