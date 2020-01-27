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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова.

Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова.

Вчера, 17:24
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Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова.

Устное желание покинуть пост главы администрации г. Кирова Илья Шульгин высказал на совещании по реализации национальных проектов в областном центре, которое провел губернатор Игорь Васильев.

На заседании говорилось об итогах первого года реализации нацпроектов в регионе. В целом они позитивные и превышающие общероссийские. "Но добиться 100% результата не удалось по причине неудовлетворительной работы со стороны администрации города Кирова, которая не смогла справиться с поставленными задачами". В частности, речь шла о незавершенной работе по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе «Чистые пруды», а также о качестве дорожной разметки в городе, установке светофоров, на которые было выделено порядка 100 млн рублей.

Игорь Васильев оценил работу Шульгина как неудовлетворительную.

27 января в правительство области состоялась встреча губернатора с главой города Еленой Ковалёвой и главой администрации Ильей Шульгиным.

По ее итогам Илья Шульгин сообщил главе региона и главе города о своём намерении покинуть занимаемый пост по собственному желанию.

По его заявлению контракт с И. Шульгиным расторгнут.

Решение об отставке главы администрации и о возложении полномочий будет приниматься на ближайшем заседании Кировской городской Думы 29 января.

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