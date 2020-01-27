Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова.

Устное желание покинуть пост главы администрации г. Кирова Илья Шульгин высказал на совещании по реализации национальных проектов в областном центре, которое провел губернатор Игорь Васильев.На заседании говорилось об итогах первого года реализации нацпроектов в регионе. В целом они позитивные и превышающие общероссийские. "Но добиться 100% результата не удалось по причине неудовлетворительной работы со стороны администрации города Кирова, которая не смогла справиться с поставленными задачами". В частности, речь шла о незавершенной работе по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе «Чистые пруды», а также о качестве дорожной разметки в городе, установке светофоров, на которые было выделено порядка 100 млн рублей.Игорь Васильев оценил работу Шульгина как неудовлетворительную.27 января в правительство области состоялась встреча губернатора с главой города Еленой Ковалёвой и главой администрации Ильей Шульгиным.По ее итогам Илья Шульгин сообщил главе региона и главе города о своём намерении покинуть занимаемый пост по собственному желанию.По его заявлению контракт с И. Шульгиным расторгнут.Решение об отставке главы администрации и о возложении полномочий будет приниматься на ближайшем заседании Кировской городской Думы 29 января.