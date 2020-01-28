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29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ. 29 янв 10:57 С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей 29 янв 10:55 Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия. 29 янв 10:26 В Кирове выявлен новый вид мошенничества. 29 янв 10:13 В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом. 28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ
Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия.

Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия.

Сегодня, 10:55
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Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия.

Сегодня состоялось 28-е заседание Кировской городской Думы.

Главным вопросом повестки дня стала отставка главы администрации города Ильи Шульгина.

К большому удивлению большинства депутатов и СМИ, главный герой дня на заседание не пришел.

Его место занял первый заместитель Геннадий Плехов. И судя по реакции членов президиума, ситуация была ожидаемая. По информации ряда интернет-источников, Шульгин уже нашел новое место работы в столице.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера был решен без каких-либо прений. Депутаты проявили редкое единодушие: за отставку Шульгина проголосовали единогласно.

В городской думе создана Комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации. В ее состав вошли пять человек: глава города Кирова Елена Ковалева, депутаты Александр Востриков, Денис Ерохин, Алексей Рябов и Алексей Овечкин. Конкурс на замещение должности главы администрации г. Кирова состоится 26 февраля. 

Временно исполняющим обязанности главы администрации Кирова назначен Геннадий Плехов.

Совпадение или нет, но в эти же дни написали заявления об увольнении по собственному желанию глава кировского АТП Сергей Волков и несколько руководителей ключевых подразделений предприятия.
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