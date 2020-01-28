Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия.

Сегодня состоялось 28-е заседание Кировской городской Думы.Главным вопросом повестки дня стала отставка главы администрации города Ильи Шульгина.К большому удивлению большинства депутатов и СМИ, главный герой дня на заседание не пришел.Его место занял первый заместитель Геннадий Плехов. И судя по реакции членов президиума, ситуация была ожидаемая. По информации ряда интернет-источников, Шульгин уже нашел новое место работы в столице.Вопрос о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера был решен без каких-либо прений. Депутаты проявили редкое единодушие: за отставку Шульгина проголосовали единогласно.В городской думе создана Комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации. В ее состав вошли пять человек: глава города Кирова Елена Ковалева, депутаты Александр Востриков, Денис Ерохин, Алексей Рябов и Алексей Овечкин.Временно исполняющим обязанности главы администрации Кирова назначен Геннадий Плехов.Совпадение или нет, но в эти же дни написали заявления об увольнении по собственному желанию глава кировского АТП Сергей Волков и несколько руководителей ключевых подразделений предприятия.