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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта.

Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта.

Сегодня, 13:16
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Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта.

Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. Дата проведения конкурса обсуждалась сегодня на внеочередном заседании Кировской городской думы.

Должность главы администрации города Кирова стала вакантной после досрочного сложения полномочий по собственному желанию Ильи Шульгина. В январе на заседании городской Думы было принято решение о проведение конкурса 26 февраля.

Но конкурсная комиссия, в состав которой должны войти представители гордумы и кандидатуры, предложенные губернатором, не была сформирована в установленные сроки. В связи с чем было принято решение о переносе конкурса на март.

Добавим, что накануне в администрации города были произведены кадровые перестановки. И.о. заместителя главы администрации г. Кирова был назначен бывший глава "Вятавтодора" Дмитрий Осипов, которого считают одним из вероятных кандидатов на должность сити-менеджера областного центра.
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