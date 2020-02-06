Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. Дата проведения конкурса обсуждалась сегодня на внеочередном заседании Кировской городской думы.Должность главы администрации города Кирова стала вакантной после досрочного сложения полномочий по собственному желанию Ильи Шульгина. В январе на заседании городской Думы было принято решение о проведение конкурса 26 февраля.Но конкурсная комиссия, в состав которой должны войти представители гордумы и кандидатуры, предложенные губернатором, не была сформирована в установленные сроки. В связи с чем было принято решение о переносе конкурса на март.Добавим, что накануне в администрации города были произведены кадровые перестановки. И.о. заместителя главы администрации г. Кирова был назначен бывший глава "Вятавтодора" Дмитрий Осипов, которого считают одним из вероятных кандидатов на должность сити-менеджера областного центра.