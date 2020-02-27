Стала известна программа визита в Киров полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В пятницу, 29 февраля, в Кировскую область с рабочим визитом прибывает полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.В сопровождении губернатора Кировской области Игоря Васильева полпред Президента планирует посетить школу №25 г. Кирова на ул. Мостовицкой.Далее Игорь Комаров примет участие в торжественной церемонии вручения ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».После в областном правительстве полпред проведет совещание, посвященное социально-экономическому развитию Кировской области с учётом реализации национальных проектов на территории региона.