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28 февраля 14:37
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
Стала известна программа визита в Киров полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Стала известна программа визита в Киров полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Вчера, 12:04
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Стала известна программа визита в Киров полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Стала известна программа визита в Киров полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В пятницу, 29 февраля, в Кировскую область с рабочим визитом прибывает полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В сопровождении губернатора Кировской области Игоря Васильева полпред Президента планирует посетить школу №25 г. Кирова на ул. Мостовицкой.

Далее Игорь Комаров примет участие в торжественной церемонии вручения ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После в областном правительстве полпред проведет совещание, посвященное социально-экономическому развитию Кировской области с учётом реализации национальных проектов на территории региона.
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