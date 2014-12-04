Итоги работы АПК

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Кировская область занимает второе место в ПФО по качеству семян. Каких еще результатов достиг регион в сфере агропромышленного комплекса?В области растет производство молока, увеличивается поголовье коров. Все-таки визитная карточка нашего региона в сфере АПК - это молочное животноводство. Также наблюдается положительная динамика и по производству свинины. Отметим, что, несмотря на неурожайное лето, корма заготовлены в полном объеме, хватит на всю зимовку. Но не все так хорошо, как хотелось бы, по-прежнему острым остается кадровый вопрос.Ни это, ни специальное обучение в вузах города не повышает спрос на рабочие места в сельхозпредприятиях. Хотя в рамках госпрограмм развиваются сельские территории. Например, за 2015-2016 годы в Кировской области улучшили жилищные условия 74 семьи. Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий почти 92 процента. Не оставили без внимания и вопрос рентабельности.В 2017 году планируется предоставить гранты на реализацию пяти проектов по развитию семейных животноводческих ферм и семи проектов начинающих фермеров в общей сумме - 63 миллиона рублей.