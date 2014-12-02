Кировские аграрии получат грантовую поддержку

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В Кировской области продолжается грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Помощь осуществляется в рамках государственной программы области «Развитие агропромышленного комплекса».Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в соответствии с планируемым объёмом средств федерального бюджета, направляемых бюджету Кировской области на реализацию данных направлений, в текущем году планируется поддержать 7 проектов начинающих фермеров, 5 проектов по развитию семейных животноводческих ферм и 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив.Всего на эти цели предусмотрено 65,9 млн рублей, в том числе на поддержку начинающих фермеров - 15 млн рублей, на развитие семейных ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 48 млн рублей, на развитие материально-технической базы в сельскохозяйственных потребительских кооперативах - 2,8 млн рублей.Гранты предоставляются на конкурсной основе. С 2017 года максимальный размер гранта составляет:на поддержку начинающих фермеров - до 3 млн рублей для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности, 1,5 млн рублей - на иные направления деятельности;на развитие семейной животноводческой фермы - до 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы - для разведения крупного рогатого скота, до 21,6 млн рублей - на иные направления животноводства;на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов - до 70 млн рублей.Как отметили в министерстве, средства гранта на поддержку начинающих фермеров и на развитие животноводческой фермы главой К(Ф)Х могут быть направлены на конкретные цели, полный перечень которых определён постановлением Правительства Кировской области от 29.06.2012 № 159/387.Этим же нормативным актом определены требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора.Планируется, что конкурсные отборы по грантовой поддержке для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов состоятся в марте - апреле.Консультацию по участию в конкурсе можно получить в Центре сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» (Киров, ул. Дерендяева, 23, каб. 109). Телефон для справок (8332) 64-02-56.