Кировские аграрии получат грантовую поддержку
Сегодня, 11:30 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в соответствии с планируемым объёмом средств федерального бюджета, направляемых бюджету Кировской области на реализацию данных направлений, в текущем году планируется поддержать 7 проектов начинающих фермеров, 5 проектов по развитию семейных животноводческих ферм и 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Всего на эти цели предусмотрено 65,9 млн рублей, в том числе на поддержку начинающих фермеров - 15 млн рублей, на развитие семейных ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 48 млн рублей, на развитие материально-технической базы в сельскохозяйственных потребительских кооперативах - 2,8 млн рублей.
Гранты предоставляются на конкурсной основе. С 2017 года максимальный размер гранта составляет:
на поддержку начинающих фермеров - до 3 млн рублей для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности, 1,5 млн рублей - на иные направления деятельности;
на развитие семейной животноводческой фермы - до 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы - для разведения крупного рогатого скота, до 21,6 млн рублей - на иные направления животноводства;
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов - до 70 млн рублей.
Как отметили в министерстве, средства гранта на поддержку начинающих фермеров и на развитие животноводческой фермы главой К(Ф)Х могут быть направлены на конкретные цели, полный перечень которых определён постановлением Правительства Кировской области от 29.06.2012 № 159/387.
Этим же нормативным актом определены требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора.
Планируется, что конкурсные отборы по грантовой поддержке для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов состоятся в марте - апреле.
Консультацию по участию в конкурсе можно получить в Центре сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» (Киров, ул. Дерендяева, 23, каб. 109). Телефон для справок (8332) 64-02-56.
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