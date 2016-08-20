Рабочая поездка главы региона в Верхошижемский район

Поделиться новостью:

- Думала, гадала...

- Ну как тут быть не лучшим музеем?

Как развивать сельские территории и агропромышленный комплекс региона? Об этом шла речь в ходе рабочей поездки главы региона в Верхошижемский район.Средняя школа села Среднеивкино стала первым местом, которое посетил врио губернатора. В образовательном учреждении обучается более 170 школьников, в том числе дети из пяти близлежащих населенных пунктов. В школе открыты многочисленные кружки, реализуется пилотный проект "Российское движение школьников", а с 2017го года начала работу инновационная площадка по внедрению элементов агрообразования.Кроме того, несмотря на статус сельской школы, классы здесь оборудованы современным оборудованием.В тесном сотрудничестве с агрофирмой школьным коллективом был создан музей истории села, который с 2010 года носит звание «Образцовый школьный музей Кировской области», а в 2015 году стал призёром Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций. В музее проводятся познавательные экскурсии в необычном формате: песенном и на английском языке.Как отметил Игорь Васильев, музей истории Среднеивкино - отличный пример для глав других муниципальных образований.Оставив свой отзыв в книге почетных гостей, Игорь Васильев отправился на осмотр амбулатории Верхошижемской ЦРБ. В 2011 году деревянное здание 1954 года постройки было капитально отремонтировано. Здание было оснащено необходимыми техническими устройствами и медикаментами.Сейчас медицинскую помощь пациентам оказывают девять сотрудников амбулатории, они же осуществляют выезды в ФАПы сельских поселений.В целом состоянием амбулатории Игорь Васильев остался доволен, отметив высокий уровень заботы о населении.Поддержку в развитии социальной инфраструктуры села оказывает агрофирма Среднеивкино.Глава региона посетил комплексы растениеводства и животноводства агрофирмы, на долю которой от общего объема производства сельхозпродукции района приходится более 60%. Сегодня предприятие имеет статус племзавода по выращиванию молочного скота айширской породы. Молоко экспортируется в Нижний Новгород для производства детского питания.Работа непосредственно на полях агрофирмы осуществляется с помощью современной техники европейского уровня, оснащенной системой "Глонасс", которая позволяет отслеживать местонахождение машин.Рабочая поездка врио губернатора в Верхошижемский район завершилась совещанием с главами муниципальных образований, на котором были рассмотрены вопросы развития сельских территорий региона.