Рабочая поездка главы региона в Верхошижемский район
Вчера, 18:21 | Просмотров: 157 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Средняя школа села Среднеивкино стала первым местом, которое посетил врио губернатора. В образовательном учреждении обучается более 170 школьников, в том числе дети из пяти близлежащих населенных пунктов. В школе открыты многочисленные кружки, реализуется пилотный проект "Российское движение школьников", а с 2017го года начала работу инновационная площадка по внедрению элементов агрообразования.
ОЛЬГА ОКУНЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. СРЕДНЕИВКИНО:
«Внедряем элементы агрообразования в образовательный процесс, хотим сделать, чтобы у нас опытническая работа на участке была (у нас хороший участок пришкольный, большой плодовый сад), хотим возродить эту работу под руководством сельхозакадемии, налаживаем связи с нашим университетом».
Кроме того, несмотря на статус сельской школы, классы здесь оборудованы современным оборудованием.
- Абсолютно все классы оснащены: шесть интерактивных комплексов, проекторы в каждом классе. Здесь будущие айтишники.
- Ну как, нравится? Интересно?
- Да.
- Кто-то продолжит обучение в этой сфере? Или пока нет таких планов?
- У меня три человека уже будут сдавать экзамены в этом году.
- Отлично!
В тесном сотрудничестве с агрофирмой школьным коллективом был создан музей истории села, который с 2010 года носит звание «Образцовый школьный музей Кировской области», а в 2015 году стал призёром Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций. В музее проводятся познавательные экскурсии в необычном формате: песенном и на английском языке.
- Отчего так в России березы шумят?
Как отметил Игорь Васильев, музей истории Среднеивкино - отличный пример для глав других муниципальных образований.
- Думала, гадала...
- Ну как тут быть не лучшим музеем?
Оставив свой отзыв в книге почетных гостей, Игорь Васильев отправился на осмотр амбулатории Верхошижемской ЦРБ. В 2011 году деревянное здание 1954 года постройки было капитально отремонтировано. Здание было оснащено необходимыми техническими устройствами и медикаментами.
- У нас светло, чисто, приятно, мебель новая.
Сейчас медицинскую помощь пациентам оказывают девять сотрудников амбулатории, они же осуществляют выезды в ФАПы сельских поселений.
- Внутри выглядит лучше, чем снаружи.
- Согласен.
- Может каким-нибудь сайдингом?
- Обязательно.
В целом состоянием амбулатории Игорь Васильев остался доволен, отметив высокий уровень заботы о населении.
- Рекомендации-то дают? Алексей Николаевич хороший специалист?
- Очень, очень!
- Можно ему руку пожать, поблагодарить?
- Обязательно!
- Ну, заслужили похвалу.
- Все очень довольны.
Поддержку в развитии социальной инфраструктуры села оказывает агрофирма Среднеивкино.
Глава региона посетил комплексы растениеводства и животноводства агрофирмы, на долю которой от общего объема производства сельхозпродукции района приходится более 60%. Сегодня предприятие имеет статус племзавода по выращиванию молочного скота айширской породы. Молоко экспортируется в Нижний Новгород для производства детского питания.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пожелания возникают: не в Нижний Новгород увозить, хоть это тоже Россия и там хорошее предприятие, у нас нужно делать переработку. Это одна из задач, над которой будем думать - собственная переработка».
Работа непосредственно на полях агрофирмы осуществляется с помощью современной техники европейского уровня, оснащенной системой "Глонасс", которая позволяет отслеживать местонахождение машин.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас и в лесу нам надо это все совместить (ЕГАИС, налоговые данные, данные полиции, весовых пунктов), - и все сразу станет понятно: кто арендует, кто рубит, куда вывозят, почем продают. Учет и контроль - главный принцип нашей с вами работы».
Рабочая поездка врио губернатора в Верхошижемский район завершилась совещанием с главами муниципальных образований, на котором были рассмотрены вопросы развития сельских территорий региона.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
30.07.2016