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Новости / Село

Губернская выставка "Агровятка"

6 апреля 2017 17:43 | Просмотров: 342 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня в Кирове работала традиционная губернская выставка "Агровятка". В рамках её состоялось собрание, на котором шла речь о развитии крестьянско-фермерских хозяйств в регионе.

За прошлый год государственной поддержкой воспользовались 110 крестьянских-фермерских хозяйств. Объем поддержки из областного и федерального бюджетов составил более ста миллионов рублей. Значительную роль в движении фермерского движения и достижении положительных результатов играет грантовая поддержка. В прошлом году ее получили начинающие фермеры по таким направлениям, как пчеловодство, рыбоводство, овцеводство и выращивание огурцов.

Губернская выставка "Агровятка"АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Грантовая поддержка оказывает положительное влияние на результаты работы фермерских хозяйств. Развитие устойчиво работающих КФХ способствует увеличению доходов сельского населения. В нашем регионе доля фермеров в общем объеме».

В текущем году планируется поддержать семь начинающих фермеров и пять проектов семенных животноводческих ферм. По надоям молока на корову Кировская область уверенно держит первенство в Приволжье. Кроме того, хозяйства региона занимают второе место в России по среднесуточному надою. Среди лидеров - животноводы Кумёнского и Оричевского районов. И сейчас аграрии готовятся к проведению весенне-полевых работ. Область полностью обеспечена семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«По итогам 2016 года нам удалось не только увеличить объемы производства молока, но и улучшить свои позиции, переместившись с восьмого на шестое место по России и с четвертого на третье в ПФО. Здесь наш конек, мы учились работать с кормовой базой».
 
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Никита Совков уже 18 лет занимается выращиванием картофеля и овощей. По его мнению, такое мероприятие, как выставка "АгроВятка" очень полезно.

Губернская выставка "Агровятка"НИКИТА САВКОВ, ГЛАВА КФХ:
«Самая главная полезность - это информационное общение. Встречаешься с коллегами, которые крутятся в этой же среде, узнаешь об их проблемах, своими делишься. Сюда же приглашены дополнительные специалисты, которые дадут информацию».

Для фермеров были организованы индивидуальные консультации по таким темам, как государственная и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, применение средств защиты растений, диагностика болезней и определение вредителей, особенности налогообложения и предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. Впервые в этом году будет организована выставка-продажа сельхозпродукции для населения. На ней селяне представят продукты питания, домашнюю живность, удобрения, а также товары для сада и огорода.


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