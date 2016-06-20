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Новости / Село

В регионе подвели итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»

Вчера, 17:33 | Просмотров: 149 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В регионе подвели итоги ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучшее личное подсобное хозяйство». Всего было подано 250 заявок. В каждом районе области и в городе Кирове выбрали призеров и победителей. С одним из них встретилась Валентина Палкина.

В хозяйстве Игитовых - прибавление. Маленькой Гайке всего несколько дней. Родилась на Пасху и первый месяц проведет с мамой. А потом можно будет и на прогулку выходить вместе с остальными. Самый первый бычок появился в хозяйстве еще в две тысячи восьмом году. Со временем решили - надо расширяться. Построили новый хлев.

В регионе подвели итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»СЕРГЕЙ ИГИТОВ, ГЛАВА ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Маленький, конечно, но все-таки в одном месте, раньше приходилось ходить, жил в одном месте, а ходил стряпать в другое, очень неудобно, а здесь уже можно в тапочках выйти, всех проверил, никуда не торопишься, основная цель была - в одно место собрать животных».

По образованию Сергей Игитов - ветеринарный врач, сейчас работает только на своем подворье. И задумывается об организации уже крестьянского (фермерского) хозяйства. Тогда можно будет принять участие и в другом конкурсе, проводимом Минсельхозом области - на получение грантовой поддержки для начинающих фермеров.

СЕРГЕЙ ИГИТОВ, ГЛАВА ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Мне понравилось, как сказал глава КФХ в Паксте, - деньги не проблема, на крайний случай возьмем в банке, работать, кто будет? Вот если у меня получится, может, КФХ оформим, уже не здесь, а так - работать некому».

И, тем не менее, Сергей Игитов уже не раз был призером областного конкурса на присвоение звания «Лучшее личное подсобное хозяйство». И два года подряд становится победителем.

В регионе подвели итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»ТАТЬЯНА ГАГАРИНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ АРБАЖСКОГО РАЙОНА:
«Скота у нас в районе держат мало, на сегодняшний день 46 коров всего в личных подсобных хозяйствах, и две из них у Сергея Анатольевича, молодняка тоже немного, все жалуются, что держать сложно, вот пример - что держать можно и нужно».

Всего же для участия в конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство» было подано двести пятьдесят заявок от жителей области. Во всех районах и городе Кирове выбирали призеров и победителей. Единовременная социальная выплата за первое место составляет десять тысяч рублей, за второе и третье - соответственно восемь и семь тысяч. Всего на это направление в региональном бюджете предусмотрен один миллион рублей. Все победители и призеры также будут отмечены «Благодарственным письмом» Министерства сельского хозяйства и продовольствия.


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