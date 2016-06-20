В регионе подвели итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»

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В регионе подвели итоги ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучшее личное подсобное хозяйство». Всего было подано 250 заявок. В каждом районе области и в городе Кирове выбрали призеров и победителей. С одним из них встретилась Валентина Палкина.В хозяйстве Игитовых - прибавление. Маленькой Гайке всего несколько дней. Родилась на Пасху и первый месяц проведет с мамой. А потом можно будет и на прогулку выходить вместе с остальными. Самый первый бычок появился в хозяйстве еще в две тысячи восьмом году. Со временем решили - надо расширяться. Построили новый хлев.По образованию Сергей Игитов - ветеринарный врач, сейчас работает только на своем подворье. И задумывается об организации уже крестьянского (фермерского) хозяйства. Тогда можно будет принять участие и в другом конкурсе, проводимом Минсельхозом области - на получение грантовой поддержки для начинающих фермеров.И, тем не менее, Сергей Игитов уже не раз был призером областного конкурса на присвоение звания «Лучшее личное подсобное хозяйство». И два года подряд становится победителем.Всего же для участия в конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство» было подано двести пятьдесят заявок от жителей области. Во всех районах и городе Кирове выбирали призеров и победителей. Единовременная социальная выплата за первое место составляет десять тысяч рублей, за второе и третье - соответственно восемь и семь тысяч. Всего на это направление в региональном бюджете предусмотрен один миллион рублей. Все победители и призеры также будут отмечены «Благодарственным письмом» Министерства сельского хозяйства и продовольствия.