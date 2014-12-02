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Новости / Село

Совещание кооператоров

Вчера, 15:21 | Просмотров: 125 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Как развивается сельская потребкооперация в регионе, с какими трудностями приходится сталкиваться, и какую поддержку можно получить от государства. Этой теме было посвящено собрание, на котором успешные руководители кооперативов поделись своим опытом с начинающими предпринимателями.

Ни для кого не секрет, что малым формам хозяйствования по одиночке очень трудно реализовать свою продукцию, и поэтому сельхоз кооперация является одним из направлений, которое способствует увеличению объемов продаж. С 2015 года министерство сельского хозяйства для кооператоров предоставляет гранты, помощь также можно получить и в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства.

Совещание кооператоровЕЛЕНА ГУЩИНА, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
«Форма поддержки, которая у нас получилась в текущем году, может она вам будет интересна, консультационно-информационное сопровождение. Что оно в себя включает. Проведение общероссийских выставок. Тематика представлена на сайте, вы можете оставлять заявку. Следующая форма поддержки».

В свое время грантовая поддержка помогла Тамаре Шиховой начать развитие своего молочного предприятия. В 2015 году она получила грант на 990 тысяч. На эти деньги купила два автомобиля - рефрижератор и изотермический кузов.

Совещание кооператоровТАМАРА ШИХОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА:
«Поддержка была очень кстати, потому что молоко дальше своей Кильмези я возить на своих старых машинах не могла, а когда они появились, я начала искать рынки сбыта».

В министерстве сельского хозяйства региона разрабатываются дополнительные меры по стимулированию сельхоз кооперации, была создана межведомственная рабочая группа, которая занимается разработкой дополнительных мер, призванных стимулировать увеличение объёма реализации сельскохозпродукции, произведённой малым бизнесом. Основой работы с 2018 года станет подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кировской области».

Совещание кооператоровИВАН ЦАРЕГОРОДЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:
«На федеральном уровне принят ряд рекомендаций для того, чтобы включить мероприятия и предусмотреть целевые показатели для реализации этим мероприятий и для привлечения на федеральном уровне средств».

Рабочей группой утверждён план работы на 2017 год. В него включён комплекс мероприятий, направленный на привлечение средств федерального бюджета, выявление инициативных групп по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информационное сопровождение и другие меры поддержки действующих сельхозкооперативов.

Совещание кооператоровВЛАДИМИР ОГОРОДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СОЮЗА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Любое развитие предполагает ресурсы, а когда объединяются несколько товаропроизводителей в кооператив, то существующие меры господдержки помогают работать им сообща и добиваться результатов».


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