Совещание кооператоров

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Как развивается сельская потребкооперация в регионе, с какими трудностями приходится сталкиваться, и какую поддержку можно получить от государства. Этой теме было посвящено собрание, на котором успешные руководители кооперативов поделись своим опытом с начинающими предпринимателями.Ни для кого не секрет, что малым формам хозяйствования по одиночке очень трудно реализовать свою продукцию, и поэтому сельхоз кооперация является одним из направлений, которое способствует увеличению объемов продаж. С 2015 года министерство сельского хозяйства для кооператоров предоставляет гранты, помощь также можно получить и в областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства.В свое время грантовая поддержка помогла Тамаре Шиховой начать развитие своего молочного предприятия. В 2015 году она получила грант на 990 тысяч. На эти деньги купила два автомобиля - рефрижератор и изотермический кузов.В министерстве сельского хозяйства региона разрабатываются дополнительные меры по стимулированию сельхоз кооперации, была создана межведомственная рабочая группа, которая занимается разработкой дополнительных мер, призванных стимулировать увеличение объёма реализации сельскохозпродукции, произведённой малым бизнесом. Основой работы с 2018 года станет подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кировской области».Рабочей группой утверждён план работы на 2017 год. В него включён комплекс мероприятий, направленный на привлечение средств федерального бюджета, выявление инициативных групп по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информационное сопровождение и другие меры поддержки действующих сельхозкооперативов.