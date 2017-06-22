В Кировской области началась уборка кормовых трав
Вчера, 17:32 | Просмотров: 119 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня мы с вами в лучшем районе по производству практически всех видов продукции. И они первые выехали в поле на заготовку кормов, мы сейчас находимся в хозяйстве Красное Знамя куменского района. Они заготовили тысячу тонн».
Одна тысяча тонн - это результат сбора зеленой массы предприятием за один день. Для того чтобы обеспечить свои стада на целый год, компании за сезон необходимо заготовить около 60ти тонн корма. Опасений из-за того, что кормовая база не за готовится в полном объеме у руководства компании нет. На агротехническом комплексе не экономили, поэтому мощностей для освоения 60 тысяч тонн сырья у СПК достаточно. Другое хозяйство, которое тоже показывает неплохие результаты в районе - это племзавод Октябрьский. В первые дни компанией было собрано больше 500от тонн кормовых трав.
АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ»:
«В год наше хозяйство заготавливает около 40 тонн силоса. Из них тысяч 8, наверно, 10 мы заготавливаем зерно силоса, остальное это травы, и сенаж и как бы все. Наше предприятие уже давно стало строить такие траншеи, ну это порядка 3х, 4х тысяч тонн. Сейчас, как вы видите, мы строим новое».
Это предприятие, как и многие другие в области, перешли на круглогодичное кормление стада заготовленным кормом, без летнего выпаса коров. По словам специалистов, это снижает стресс животных при смене режима питания и решает проблему с сезонным спадом надоя. Все проводимые фермерами и министерством сельского хозяйства мероприятия и программы по развитию молочной отрасли в последние годы уже дают свои результаты. Если в 2010ом году стада Кировской области находились лишь на 12ом месте в России по продуктивности надоя, то сегодня Кировская область на третьем месте в России по среднесуточному надою молока. Также область добилась высоких показателей по объёмам производства товарного молока.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Третий год идет увеличение количества коров в области. Мы их добавили более тысячи коров, и тенденция эта сейчас сохраняется, по объемам производства молока мы 6е в России».
В день в Кировской области производится чуть меньше 1700от тонн сырья, качество которого отметили перерабатывающие компании как отечественные, так и зарубежные.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, И.О. МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня компания «Вимм биль данн» у нас вывозит аж в Москву более двухсот тонн. 2 вопроса - молоко очень качественное и все регионы признают, даже Омск звонил - нельзя ли у вас сырьем молоко взять. Не продукцию, а нельзя ли у вас покупать сырье».
Чтобы и в этом году поддерживать как прирост поголовья, так и стабильное увеличение надоев необходимо обеспечить все стада кормом, заготавливаемым сейчас кормом.
ОСТАП ПАЛАДИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целом нам для обеспечения животноводства кормами грубыми сочными, я не говорю сейчас про фураж, нужно заготовить в этом году 200 тысяч тонн сена, порядка 450 тысяч тонн сенажа и 1100000 тысяч тонн силоса. Сейчас скошены только 2 тысячи ГА - это один процент от той площади, которую нужно будет скосить».
Пока сбор трав начали только в Куменском районе, массовая заготовка намечена на первую декаду июля.
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