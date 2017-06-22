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В Кировской области началась уборка кормовых трав. Сельхозпредприятия подводят первые итоги. Несмотря на сложные погодные условия, отставание от графика незначительное.Одна тысяча тонн - это результат сбора зеленой массы предприятием за один день. Для того чтобы обеспечить свои стада на целый год, компании за сезон необходимо заготовить около 60ти тонн корма. Опасений из-за того, что кормовая база не за готовится в полном объеме у руководства компании нет. На агротехническом комплексе не экономили, поэтому мощностей для освоения 60 тысяч тонн сырья у СПК достаточно. Другое хозяйство, которое тоже показывает неплохие результаты в районе - это племзавод Октябрьский. В первые дни компанией было собрано больше 500от тонн кормовых трав.Это предприятие, как и многие другие в области, перешли на круглогодичное кормление стада заготовленным кормом, без летнего выпаса коров. По словам специалистов, это снижает стресс животных при смене режима питания и решает проблему с сезонным спадом надоя. Все проводимые фермерами и министерством сельского хозяйства мероприятия и программы по развитию молочной отрасли в последние годы уже дают свои результаты. Если в 2010ом году стада Кировской области находились лишь на 12ом месте в России по продуктивности надоя, то сегодня Кировская область на третьем месте в России по среднесуточному надою молока. Также область добилась высоких показателей по объёмам производства товарного молока.В день в Кировской области производится чуть меньше 1700от тонн сырья, качество которого отметили перерабатывающие компании как отечественные, так и зарубежные.Чтобы и в этом году поддерживать как прирост поголовья, так и стабильное увеличение надоев необходимо обеспечить все стада кормом, заготавливаемым сейчас кормом.Пока сбор трав начали только в Куменском районе, массовая заготовка намечена на первую декаду июля.