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Новости / Село

Сбор кормовых трав в Советском районе

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 116 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кировской области продолжается сбор кормовых трав. Несмотря на дождливую погоду многие хозяйственные предприятия, особенно в южной части региона, по возможности выходят в поля.

Поголовье стада предприятия «Надежда» сейчас насчитывает 900 единиц. В следующем месяце оно увеличится еще на 11 коров. Для того, чтобы обеспечить скот кормом на зимний период, за лето агрофирма должна заготовить больше 20 тысяч тонн сырья. Ни с площадями, ни с семенами проблем у компании нет. Весной были посеяны все возможные виды кормовых трав.

Сбор кормовых трав в Советском районеСВЕТЛАНА КОСТИЦЫНА, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АГРОФИМЫ «НАДЕЖДА»:
«Зерновых у нас, яровых 3 тысячи ГА озимых 1600. Занимаемся из озимых только рожью. Яровые пшеница, ячмень, овес, горох. Значит и многолетние травы, занимаемся семенами. Своя линя по обработке семян у нас есть, значит из многолетних больше люцерна, - 3тыс ГА, дальше клевера, козлятник, ну и злаковые».
 
 
Главной проблемой сельскохозяйственников всего региона в этом сезоне стала погода. Агрофирма Надежда исключением не стала. Несмотря на то, что предприятие до сих пор применяет летний выпас коров в полях, от графиков по заготовке корма на зимний период оно сильно отстает. Сбор трав здесь начали только в середине июня.

Сбор кормовых трав в Советском районеАЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ «НАДЕЖДА»:
«Поэтому выехали мы, рисковали, конечно, очень сильно, выехали 14ого числа. Поработали 2 часа, потом пошли гроза, дождь, и это все затянулось. В итоге, заготовленного силоса 70 тонн мы вытолкали, увезли в отвал. И уже более или менее приступили с 17ого числа».

График работы у сотрудников сейчас непредсказуем, все ждут хорошую погоду, чтобы успеть собрать и обработать урожай. Например, смена механизатора Дмитрия Бадина в этот день назначена с 7 утра до 7 вечера. Однако, работники ситуацию понимают, к тому же предприятие хорошо оснащено с технической точки зрения, поэтому сам процесс работы максимально упрощен.

Сбор кормовых трав в Советском районеДМИТРИЙ БАДИН, МЕХАНИЗАТОР:
«Техника хорошая, новая, иномарки все, хорошо работать, удобно. Не как на старых тракторах».
 
 
На сегодняшний день предприятием заготовлено 4 тысячи тонн силосной массы, а это около 25% от необходимого минимума. Отмечает руководство агрофирмы и слабую урожайность.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ «НАДЕЖДА»:
«Злаковые начинали мы примерно 40 центнеров с ГА. Вот сейчас бобовые - это люцерна, это, вернее вот эта траншея у нас, люцерна с ежой, поэтому здесь урожайность побольше порядка 70 центнеров с ГА».
 
 
Однако разворачивать полномасштабный сбор урожая необходимо именно сейчас, несмотря на плохой прирост травы, если упустить момент и не освоить то, что выросло, можно не успеть и со вторым укосом, на который очень рассчитывают агрономы предприятия. И если надежда на выполнение плана по зеленой массе есть, то с заготовку сена в "Надежде" еще не начинали.


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