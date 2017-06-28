Сбор кормовых трав в Советском районе
Сегодня, 15:14 | Просмотров: 116 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Поголовье стада предприятия «Надежда» сейчас насчитывает 900 единиц. В следующем месяце оно увеличится еще на 11 коров. Для того, чтобы обеспечить скот кормом на зимний период, за лето агрофирма должна заготовить больше 20 тысяч тонн сырья. Ни с площадями, ни с семенами проблем у компании нет. Весной были посеяны все возможные виды кормовых трав.
СВЕТЛАНА КОСТИЦЫНА, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АГРОФИМЫ «НАДЕЖДА»:
«Зерновых у нас, яровых 3 тысячи ГА озимых 1600. Занимаемся из озимых только рожью. Яровые пшеница, ячмень, овес, горох. Значит и многолетние травы, занимаемся семенами. Своя линя по обработке семян у нас есть, значит из многолетних больше люцерна, - 3тыс ГА, дальше клевера, козлятник, ну и злаковые».
АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ «НАДЕЖДА»:
«Поэтому выехали мы, рисковали, конечно, очень сильно, выехали 14ого числа. Поработали 2 часа, потом пошли гроза, дождь, и это все затянулось. В итоге, заготовленного силоса 70 тонн мы вытолкали, увезли в отвал. И уже более или менее приступили с 17ого числа».
График работы у сотрудников сейчас непредсказуем, все ждут хорошую погоду, чтобы успеть собрать и обработать урожай. Например, смена механизатора Дмитрия Бадина в этот день назначена с 7 утра до 7 вечера. Однако, работники ситуацию понимают, к тому же предприятие хорошо оснащено с технической точки зрения, поэтому сам процесс работы максимально упрощен.
ДМИТРИЙ БАДИН, МЕХАНИЗАТОР:
«Техника хорошая, новая, иномарки все, хорошо работать, удобно. Не как на старых тракторах».
АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ «НАДЕЖДА»:
«Злаковые начинали мы примерно 40 центнеров с ГА. Вот сейчас бобовые - это люцерна, это, вернее вот эта траншея у нас, люцерна с ежой, поэтому здесь урожайность побольше порядка 70 центнеров с ГА».
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