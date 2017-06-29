В хозяйствах области продолжается заготовка кормов
Сегодня, 18:00 | Просмотров: 75 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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СПК "Ленинец" специализируется на молоке и занимается растениеводством. На сегодняшний день в хозяйстве более тысячи голов крупного рогатого скота и на этом оно останавливаться не будет. Как отмечает руководитель Александр Машкин, если предприятие строится, то оно будет развиваться и дальше. А это увеличение производительности труда и получение дополнительных доходов. Правда, есть одно но: строительство нынче обходится в копеечку.
АЛЕКСАНДР МАШКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СПК "ЛЕНИНЕЦ":
«Строительство дорогое и с каждым годом дорожает. Это стройматериалы, доставка. Просчитываем, но это не очень дешево все получается».
Но, несмотря на трудности, предприятие продолжает развиваться. Сейчас идет активная заготовка силоса. Из-за погоды приступили к работе только неделю назад и на сегодняшний день заготовлено две тысячи тонн.
АЛЕКСАНДР МАШКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СПК "ЛЕНИНЕЦ":
«Весна затянулась, была холодная, дождливая. Травы подошли плохо, низкорослые. Мы находимся на поле, на котором убирают смеси и оно позволяет вести заготовку. 2тысячи тысячи тонн. В процентном соотношении это сколько? Это 15% всего заготовлено».
К заготовке сена "Ленинец" только приступил и вся надежда на хорошую погоду. В соседнем племзаводе "Пижанский" также каждый погожий день используют для заготовки силоса. На сегодняшний день заготовлено сенажа 800 тонн.
СЕРГЕЙ ПРИЖИМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ПЛЕМЗАВОД "ПИЖАНСКИЙ":
«В том году была засуха, трава посеянная выходила плохо, поэтому массы на уборку силоса практически нет. Горох будет в этом году, и будем закладывать в траншеи на сенаж».
Пока наблюдали за уборкой трав, на поле приехал автобус с обедом. Основной принцип в хозяйстве - это создать комфортные условия для работников.
СЕРГЕЙ ПРИЖИМОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО ПЛЕМЗАВОД "ПИЖАНСКИЙ":
«Обед у нас для механизаторов стоит полцены, 50 рублей, ужин за счет предприятия – бесплатно».
Заботятся на предприятии и о молодежи. Строится новый дом на две семьи, площадь квартир будет более ста квадратных метров. Мария Сидоркина уже пять лет работает на племзаводе зоотехником по кормам. Закончив сельхозакадемию вернулась на родину, как говорят: где родилась, там и пригодилась.
МАРИЯ СИДОРКИНА, ЗООТЕХНИК ПО КОРМАМ:
«Очень интересно работать, увлекательно, стараюсь постоянно повышать свою квалификацию. Бывает сложно, но я довольна своим местом работы и все устраивает».
Специалисты есть, условия для работы созданы, главное, чтобы нынче погода не подвела. Будут хорошие корма, будут и высокие надои.
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