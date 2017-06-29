В хозяйствах области продолжается заготовка кормов

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Сельхозпредприятия региона занимаются заготовкой кормовой базы для животных. Основная проблема - это погода, которая нынешним летом очень капризна, поэтому каждый солнечный день дает возможность приблизиться к намеченным цифрам по заготовке корма.СПК "Ленинец" специализируется на молоке и занимается растениеводством. На сегодняшний день в хозяйстве более тысячи голов крупного рогатого скота и на этом оно останавливаться не будет. Как отмечает руководитель Александр Машкин, если предприятие строится, то оно будет развиваться и дальше. А это увеличение производительности труда и получение дополнительных доходов. Правда, есть одно но: строительство нынче обходится в копеечку.Но, несмотря на трудности, предприятие продолжает развиваться. Сейчас идет активная заготовка силоса. Из-за погоды приступили к работе только неделю назад и на сегодняшний день заготовлено две тысячи тонн.К заготовке сена "Ленинец" только приступил и вся надежда на хорошую погоду. В соседнем племзаводе "Пижанский" также каждый погожий день используют для заготовки силоса. На сегодняшний день заготовлено сенажа 800 тонн.Пока наблюдали за уборкой трав, на поле приехал автобус с обедом. Основной принцип в хозяйстве - это создать комфортные условия для работников.Заботятся на предприятии и о молодежи. Строится новый дом на две семьи, площадь квартир будет более ста квадратных метров. Мария Сидоркина уже пять лет работает на племзаводе зоотехником по кормам. Закончив сельхозакадемию вернулась на родину, как говорят: где родилась, там и пригодилась.Специалисты есть, условия для работы созданы, главное, чтобы нынче погода не подвела. Будут хорошие корма, будут и высокие надои.